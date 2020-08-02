Kuşadası'nın her sokağı cazibe ve çekim merkezi oluyor Kuşadası'nda 'Trafik Sakinleştirme' projesi kapsamında yayaların kullanımı için yeniden düzenlenen Kemal Arıkan Caddesi'nde, Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi ekipleri tarafından işbirliği içinde yürütülen alt yapı ve üst yapı çalışmaları tamamlandı.

Kuşadası'nda 'Trafik Sakinleştirme' projesi kapsamında yayaların kullanımı için yeniden düzenlenen Kemal Arıkan Caddesi'nde, Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi ekipleri tarafından işbirliği içinde yürütülen alt yapı ve üst yapı çalışmaları tamamlandı. Modern bir görünüme kavuşan caddede gerçekleştirilen düzenleme esnaftan büyük beğeni topladı.

Türkiye'nin turizm başkenti Kuşadası, Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Kuşadası Belediyesi işbirliği ile hayata geçirilen düzenlemeler sayesinde daha modern ve yeşil bir görünüme kavuşuyor. Trafik Sakinleştirme projesi kapsamında araç trafiğine kapatılarak yayalaştırılan Kemal Arıkan Caddesi'nde Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen alt yapı ve üst yapı çalışmaları tamamlandı.

Çalışmalar kapsamında; Kaya Şavkay Meydanı'ndan başlayarak caddenin Atatürk Bulvarı'na kadar uzanan kısmına gri, mavi, yeşil, kırmızı, bej ve siyah renklerden oluşan toplam 3 bin 428 metre kare taş döşendi. Yağmur suyu ızgaraları da değiştirilen caddede dükkanların yer aldığı bölüm granit ile kaplandı. Ayrıca engelli bireylerin daha rahat alışveriş yapmasını sağlamak için dükkanların önüne 3 adet engelli rampası inşa edildi. Telefon ve internet kabloları da yenilenen caddeye üzerinde led lambaların bulunduğu 33 adet aydınlatma direği dikildi.

Yayalaştırılarak Kuşadası'nın modern yüzü olan Kemal Arıkan Caddesi'ne son dokunuşu Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri yaptı. Ekipler tarafından toplam bin 600 metre karelik alan üzerinde peyzaj çalışması gerçekleştirildi. Girişine palmiyeler dikilen cadde arokarya, süs eriği sikas, starliçe, kartopu, lavanta, begonvil, mavi papatya ve ruhelya gibi çiçeklerle süslendi.

Bu arada, Kemal Arıkan Caddesi'nde hayata geçirilen proje esnaf tarafından da takdirle karşılandı. Esnaf, özel olarak bir teşekkür pankartı yaptırıp caddenin girişine astırdı. Pankartta; "Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Özlem Çerçioğlu ile Kuşadası Belediye Başkanımız Sayın Ömer Günel'e Kemal Arıkan Caddesi esnafları olarak teşekkür ederiz" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İHA