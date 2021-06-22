KUŞADASI'NDAKİ TURİZMCİLERDE, RUS TURİST SEVİNCİ
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KUŞADASI'NDAKİ TURİZMCİLERDE, RUS TURİST SEVİNCİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

RUSYA'nın, koronavirüs önlemleri kapsamında Türkiye'ye getirdiği uçuş yasağını yaklaşık 2 ay sonra kaldırması, Aydın Kuşadası ilçesindeki turizmcileri sevindirdi.

RUSYA'nın, koronavirüs önlemleri kapsamında Türkiye'ye getirdiği uçuş yasağını yaklaşık 2 ay sonra kaldırması, Aydın Kuşadası ilçesindeki turizmcileri sevindirdi. Kuşadası Belediyesi Turizm Komisyonu Başkanı Fahrettin Çiçek, "Tur operatörlerinden aldığımız bilgilere göre bugünden itibaren Rusların diğer ülkelere yaptıkları rezervasyonları iptal edip, Türkiye'ye yönelmeye başladıklarını görüyoruz" dedi. Koronavirüs nedeniyle zor günler geçiren turizmciler, 15 Nisan'da Türkiye'ye uçuş yasağı getiren Rusya'dan gelen haberle sevindi. Türkiye için kaynak pazarların başında gelen Rusya'dan bugün itibari ile ilk Rus turistler gelmeye başladı. Karar, her yıl yüz binlerce yabancı turisti ağırlayan Kuşadası'ndaki turizmcileri de çok mutlu etti.

'REZERVASYONLAR TÜRKİYE'YE YÖNELMEYE BAŞLADI'

Uzun süredir Rusya'nın uçuş kısıtlamasını kaldırmasını beklediklerini belirten Kuşadası Belediyesi Turizm Komisyonu Başkanı Fahrettin Çiçek, "Ülke olarak ilk Rus misafirlerimizi Antalya'da ağırlamaya başladık. Tur operatörlerinden aldığımız bilgilere göre bugünden itibaren Rusların diğer ülkelere yaptıkları rezervasyonları iptal edip, Türkiye'ye yönelmeye başladıklarını görüyoruz. Bu aynı zamanda Türkiye'de ne kadar kaliteli bir turizm hizmeti sunulduğunu da kanıtlıyor. Rusya'dan nisan ve mayıs aylarında Türkiye'ye gelemeyen ziyaretçilerin temmuz ve ağustos ayında seyahat trafiğini yoğunlaştıracağını düşünüyorum. Bu karar sadece Antalya'yı değil, Dalaman, Bodrum ve Kuşadası'nı da olumlu etkileyecektir" dedi.

'TURİZMCİLERE DARBE VURMUŞTU'

Kuşadası'ndaki 5 yıldızlı bir otelin genel müdürlüğünü yapan Mehmet Tozoğlu, "Rusya, tüm Avrupa Birliği ülkelerinden gelen Türkiye tatili talebini tek başına karşılıyor. Rusya'nın 2 ay önce verdiği uçuş kısıtlaması kararı biz turizmcilere büyük bir darbe vurmuştu. Karardan haziran ayı sonunda vazgeçilmesi, kalan yaz dönemini kurtarmamız açısından da bizi umutlandırdı. Antalya'da otellerin dolmaya başlamasından sonra Rusların talebi Ege kıyılarına yönelecek. Bu bağlamda tatile çıkmak isteyen yerli turistlerin de erken rezervasyon yaptırmak için ellerini çabuk tutmalarını tavsiye ediyorum" diye konuştu.

KUŞADASI'NDAKİ TURİZMCİLERDE, RUS TURİST SEVİNCİ
KUŞADASI'NDAKİ TURİZMCİLERDE, RUS TURİST SEVİNCİ
KUŞADASI'NDAKİ TURİZMCİLERDE, RUS TURİST SEVİNCİ
KUŞADASI'NDAKİ TURİZMCİLERDE, RUS TURİST SEVİNCİ
KUŞADASI'NDAKİ TURİZMCİLERDE, RUS TURİST SEVİNCİ
KUŞADASI'NDAKİ TURİZMCİLERDE, RUS TURİST SEVİNCİ
KUŞADASI'NDAKİ TURİZMCİLERDE, RUS TURİST SEVİNCİ
KUŞADASI'NDAKİ TURİZMCİLERDE, RUS TURİST SEVİNCİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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