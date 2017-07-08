Kuşadası'nda Milli Park İçin Genişletme Önerisi
AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde bulunan Dilek Yarımadası Milli Parkı'nın çevresindeki ormanlık alanların da Milli Park sınırlarına katılması için çalıştay düzenlendi.
AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde bulunan Dilek Yarımadası Milli Parkı'nın çevresindeki ormanlık alanların da Milli Park sınırlarına katılması için çalıştay düzenlendi.
Kuşadası Belediyesi, Adnan Menderes Üniversitesi Turizm Fakültesi ve Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği'nin (EKODOSD) birlikte organize ettiği 'Milli Park'ın Dilek Yarımadası Bölümünün Sınırlarının Genişletilmesi Çalıştayı'nda koruma alanının genişletilmesi istendi. Kuşadası Belediyesi, Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) ile EKODOSD'un Korumar Otel'de düzenlediği Milli Parkın Dilek Yarımadası Bölümünün Sınırlarının Genişletilmesi Çalıştayı'na Aydın Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay, Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy, Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, Dilek Yarımadası-Büyük Menderes Deltası Milli Parkı Müdürü Koray Aşık, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Orman İşletme Şube Müdürü Arif Fidandan, Aydın Orman İşletme Müdürü Yusuf Karartı, Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürü Yılmaz Akkan, Aydın İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu temsilcisi H. Basri Özçakan, Kuşadası Orman İşletme Şefi Volkan Aydın, Kuşadası Ticaret Odası Temsilcisi Burhan Sezer, Aydın Turist Rehberleri Odası Başkanı İsa Levent Gürçavdı, muhtarlar ve kurum temsilcileri katıldı.
Çalıştayın ilk bölümünde farklı meslek disiplinlerinden uzmanlar, Dilek Yarımadası ve genişletilmesi önerilen alanların doğal ve kültürel kaynak değerleri ile kendi alanlarıyla ilgili bilgileri aktardı. İkinci bölümde ise yetkili makamlara sunulmak üzere öneriler sıralandı.
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne iletilecek çalıştay sonuç bildirgesinde dile getirilen öneriler şöyle:
"Genişletilmesi önerilen alan Milli Park ile ekolojik ve coğrafi açıdan devamlılık arz etmektedir. Genişletilmesi önerilen alan koruma statüsü kazanır ise, ilk defa bir Milli Parkta, üç bitki coğrafyasına (Avrupa-Sibirya, İran-Turan ve Akdeniz Bitki Coğrafyası) ait bitkiler bir arada bulunmuş olacak. Sadece 10-15 kilometrelik bir alan içerisinde, farklı bitki coğrafyası ve bu coğrafyalara özgü fauna türlerini görmek mümkün olacaktır. Genişletilmesi önerilen alan, Dilek Yarımadası'nı, Söke Ovası'ndaki azmaklar vasıtasıyla Bafa Gölü ve Beşparmak Dağları'na bağlaması nedeni ile bütüncül bir ekolojik koridor oluşmasını sağlayacak ve ülkemiz için ilk örneklerden olacaktır. Kurşunlu Manastırı ve çevresindeki arkeolojik değerlerin, genişletilmesi önerilen alan içerisinde kalması nedeniyle tarih ve kültürel mirasımızı zenginleştirecektir. Böylelikle söz konusu kültürel varlıklar, Milli Parkın koruması altına girecektir. Genişletilmesi önerilen alanda özel şahsa ait araziler bulunmamaktadır. Önerilen yerin tamamı ormanlık alandır. Söz konusu önerilen alanın Milli Park'a dahil edilmesi ile ülkemizin uluslararası alandaki algısını pozitif yönde etkileyecektir. Bununla birlikte alanda ekoturizm faaliyetlerinin gelişebilmesi için kaynak değerleri artmış olacaktır."
- Aydın