Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması'nın finalistleri belli oldu

21.08.2019 13:40

6 yıl aradan sonra yeniden start alacak olan Kuşadası Altın Güvercin 2019 Beste Yarışması'nın Ön Jüri'si İstanbul Point Otel'de toplanarak 2 günlük değerlendirme sonucunda yarışmanın 10 finalistini belirledi.

Jüri Başkanlığını Turhan Yükseler'in (Kompozitör-Orkestra Şefi) üstlendiği ön jüri şu isimlerden oluşuyor: Ali Rıza Türker (Prodüktör ve Organizatör), Bora Ayanoğlu (Besteci-yorumcu-söz yazarı-tiyatrocu-sinemacı), Gür Akad (Müzisyen), Nino VARON (Müzisyen) ve Tarkan Gözübüyük (Prodüktör-Pentagram üyesi), Yusuf Bütünley (Besteci-yorumcu-aranjör-tonmaister). Geleneksel yarışmaya bu yıl 307 beste katıldı. Yapılan teknik değerlendirmeler sonunda 10 finalist ile iki yedek parça olarak belirlendi.

Kuşadası'nda düzenlenecek ve ulusal bir TV kanalından naklen yayınlanacak olan Altın Güvercin Beste Yarışması'nın finali 7 Eylül 2019 Cumartesi gecesi gerçekleştirilecek.

Geçmiş yıllardaki müzik çalışmalarıyla tanınan bazı önemli besteci ve yorumcuların da yer aldığı finalistler Kuşadası'na gitmeden önce İstanbul'da bir araya gelecekler. Yapılacak bu toplantıda orkestra şefi Turhan Yükseler, orkestra dağılımıyla ilgili kendilerine bilgi verecektir. 10 finalist besteci bu bilgilerin ışığında parçalarını final orkestrasına göre yeniden düzenleyecekler. Düzenlemeleri tamamlanan eserler Kuşadası'nda 3 kez prova yaptıktan sonra 7 Eylül 2019 cumartesi akşamı Amfi Tiyatro'da yapılacak büyük finalde altın güvercin için yarışacaklar.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Altın Güvercin'in 6 yıl aradan sonra yeniden kanatlanacağını belirterek,"Altın Güvercin'in Kuşadası'nın en önemli markası ve etkinliği. Türkiye'nin ilk ve tek beste yarışması 7 Eylül'de start alacak etkinliklerle başlayacak. Hedefimiz Kuşadası'nı yeniden olumlu etkinliklerle Türkiye'nin gündemine getirmek"dedi. Başkan Günel,"Kuşadası 2019 Altın Güvercin Beste Yarışması'nın Büyük Orkestrası Turhan Yükseler tarafından yönetilecektir. Müzik otoriteleri ve halk jürisinden oluşan büyük jüri 1. 2. ve 3. olan ödül sahiplerini oylarıyla belirleyecektir. Yarışma sonunda başarılı olan: 1. Besteciye; Altın Güvercin ve 50.000 TL. para ödülü, 2. Besteciye; Gümüş Güvercin ve 30.000 TL."" 3. Besteciye; Bronz Güvercin ve 20.000 TL."" verilecektir.

Bir beste yarışması olmasına rağmen, geçmiş yıllardaki yarışmalardan da anımsanacağı gibi Altın Güvercin, müzik dünyamıza çok değerli yorumcular kazandırmıştır. Bu nedenle finaldeki en başarılı yorumcuya da büyük jürinin oylarıyla en başarılı yorumcu ödülü verilecektir. Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması'nın 20 yıllık geçmişinde birçok değerli müzisyen güzel bestelerinin yanında yorumculuk alanında da ödül sahibi olmuşlardır. Fatih Erkoç, Aşkın Nur Yengi, Harun Kolçak, Suavi, Cem Karaca, İzel- Çelik-Ercan, Eda-Metin Özülkü, Burak Uçkun, Asya, Burhan ve Serhan Şeşen, Ajlan Büyükburç, Şebnem Özsaran, Tayfun Duygulu, Işın Karaca, Caner Yemez, Cem Doğangil, Alper Kömürcü, Hale Özbaş, Nilgün Yavaşoğlu ve Neslihan Demirtaş gibi birçok sanatçı ödül alan isimler arasında yer almıştır"diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA