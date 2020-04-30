Küs olan Seren Serengil ve Gülben Ergen yıllar sonra yan yana geldi

Bülent Ersoy'un annesinin cenazesinde yıllardır küs olan Seren Serengil ve Gülben Ergen bir araya geldi. Ergen'in Serengil'in koluna değdiği anlar ise sosyal medyaya damga vurdu.

Usta sanatçı Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz, dün son yolculuğuna uğurlandı. Poyraz'ın cenazesinde yıllardır küs ve davalık olan Seren Serengil ve Gülben Ergen'in yan yana gelmesi dikkat çekti.

GÜLBEN ERGEN VE SEREN SERENGİL YILLAR SONRA YAN YANA GELDİ

Bülent Ersoy, geçtiğimiz günlerde aldığı iki vefat haberiyle sarsıldı. Ersoy, yakın dostu Nur Yerlitaş'ın ve annesi Necla Poraz'ın vefatıyla derin bir yasa boğuldu. Diva'nın annesinin defnedildiği gün sanat camiasından birçok isim cenazeye katıldı. Diva'nın annesinin cenaze töreninde en dikkat çekici an senelerdir kavgalı oldukları bilinen şarkıcı Gülben Ergen ve Seren Serengil'in yan yana geldikleri andı. Gülben Ergen'in Seren Serengil'in koluna çarpması dikkatlerden kaçmadı.

"BÜLENT HANIM İÇİN ORADAYDIK"

Ersoy'un Gülben Ergen'e Seren Serengil'i sorması ise gözlerden kaçmadı. 'Söylemezsem Olmaz' programının sunucusu Seren Serengil, bu sabah yayınlanan programda sosyal medyada çok konuşulan görüntüye açıklık getirdi. Serengil yayında ise şunları söyledi: "Biz Bülent Hanım için oradaydık; ben kısa kalıp gittim. Bülent Hanım beni arayıp Gülben'e seni sordum o da "Tövbe bismillah" dedi, dedi. Ben gördükten sonra ayrıldım zaten oradan. Bazı kızgınlıkların yeri değildir. O anda hiçbir şey hissetmedim, zaten görmedim."