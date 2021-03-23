Dile gelen muhabbet kuşu bölücü terör örgütü PKK'ya beddua ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Dile gelen muhabbet kuşu bölücü terör örgütü PKK'ya beddua ediyor

23.03.2021 10:45 | Son Güncelleme: 23.03.2021 11:03
Dile gelen muhabbet kuşu bölücü terör örgütü PKK'ya beddua ediyor

Sivas'ta pandemi döneminde aldığı muhabbet kuşunun zamanla söylenenleri tekrar ettiğini gören vatandaş, kuşa pek çok slogan öğretti. Sivasspor sloganları atan kuş aynı zamanda "Kahrolsun PKK" diyerek bölücü terör örgütüne de beddua ediyor. Kuşu almak isteyenler olduğunu söyleyen vatandaş, "O bizim evladımız. Ailemizin bir parçası" ifadelerinde bulundu.

Sivas'ta yaşayan emekli Ömer Bayrak, pandemi sürecinde Tepeli cinsi muhabbet kuşu aldı. Bayrak, gözü gibi baktığı kuşa 'Japon' ismini verdi. Bayrak, aileden biri olarak gördüğü kuşa Sivasspor tezahüratları öğretti. Duyduğu cümleleri kısa sürede öğrenen ve tekrar eden Japon'u duyanlar gözlerine inanamıyor. 'Kırmızı beyaz şampiyon Sivas', 'Sivaslıyız gardaş' diyen minik kuş PKK'ya da lanet okuyor. Kuşun "Kahrolsun PKK" sloganını duyanlar şaşkınlığını gizleyemiyor. Ömer Bayrak, muhabbet kuşunu isteyenlere vermeyeceğini ve yeni sloganlar öğreteceğini söyledi.

Dile gelen muhabbet kuşu bölücü terör örgütü PKK'ya beddua ediyor

"SİZ NE SÖYLERSENİZ AYNISINI BANA SÖYLÜYOR"

Ömer Bayrak, kuşun ne söylersen aynısını söylediğini belirterek, "Bunlar halk dilinde Japonez, Tepeli olarak tabir ediliyor. İnsanlara sadık birer kuşlar. Siz konuştuktan kısa sürede kelimeleri sabah öğretiyorsun günde 3 saat arayla akşam kendisi tekrarlamaya başlıyor. Evimizin neşe kaynağı. 5-6 ay önce kuşçu arkadaşımdan aldım. Aldığımız zaman 1 aylıktı yaklaşık 6 aydan beridir de bizde. Bunların taklit yetenekleri çok fazla. Ben 'Japon' diyorum oda bana öyle hitap ediyor. Pandemi döneminde biz evdeydik. Hanımla beraber bir gün balkonda otururken arabanın arkasında 'Sivaslıyız gardaş' diye bir yazı vardı. Onu aldım hem spor programını izledim hem de bir iki sefer tekrar ettim. Baktım sabah kendi kendine konuşuyor. İnternette izliyor başka büyük takımların reklamını izliyor. Bende kendim sistem olarak 'Kırmızı beyaz şampiyon Sivas', 'Maşallah', bunları öğretmeye başladım. İki gün zarfında da kendisi öğrendi. Ben 'Japon' diye çağırıyorum hanım da 'Bulut' diye çağırıyor. Siz ne söylerseniz aynısını söylediği için ismini de kendisi bana söylüyor" şeklinde konuştu.

Dile gelen muhabbet kuşu bölücü terör örgütü PKK'ya beddua ediyor

"BU KUŞ BİZİM EVLADIMIZ"

Bulut, kuşunu isteyenlere vermediğini ve vermeyeceğini yeni sloganlar öğreteceğini söyleyerek, "Bana fiyat biçtiler daha önce. Vermedim vermeyeceğim de yani. Sivasspor'un çeşitli sloganlarını öğreteceğim. Sanayide kuşçu arkadaşım var geçen hafta oradaydım. Bir tanesi internetten almış 'cicikuş, babacık' gibi şeyler öğretti. Ben şimdi Şampiyon Sivas dedirttiğim zaman çocuk çok şaşırdı. 'Abi bunu nasıl konuşturuyorsun?' dedi. Belli bir ses tonuyla yavaş yavaş günde 2-3 kez tekrar ettiğin zaman kendisi bir iki gün sonra öğreniyor. Ondan sonra sen pekiştiriyorsun birkaç kez daha söylüyorsun. Ondan sonra da unutmuyor. Bir aile anne-baba ve çocuklardan meydana gelir. Bu kuş da ailenin bireyi. Bizim de bir evladımız. Sabahları kalktığım zaman yemini suyunu veriyorum altını değiştiriyorum temiz bir şekilde yaşayıp gidiyoruz" dedi.

Dile gelen muhabbet kuşu bölücü terör örgütü PKK'ya beddua ediyor
Dile gelen muhabbet kuşu bölücü terör örgütü PKK'ya beddua ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Pervin Buldan Enis Berberoğlu Fahrettin Altun
Magazin Merve Dizdar Türkan Şoray Jason Statham Berrak Tüzünataç
Spor Mesut Özil Ersun Yanal Mesut Bakkal Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Dile gelen muhabbet kuşu bölücü terör örgütü PKK'ya beddua ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.3.2021 11:04:29. #1.14#
title