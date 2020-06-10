"Kuş cenneti" Deniz Gölü, eşsiz güzellikleriyle keşfedilmeyi bekliyor
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"Kuş cenneti" Deniz Gölü, eşsiz güzellikleriyle keşfedilmeyi bekliyor

Kars'ın Kağızman ilçesinde Aras Vadisi'nin kuzeyindeki dağlar arasında bulunan ve "kuş cenneti" olarak nitelendirilen Deniz Gölü, eşsiz doğasıyla keşfedilmeyi bekliyor.

10.06.2020 11:58 | Son Güncelleme: 10.06.2020 12:05

Kars'ın Kağızman ilçesinde Aras Vadisi'nin kuzeyindeki dağlar arasında bulunan ve "kuş cenneti" olarak nitelendirilen Deniz Gölü, eşsiz doğasıyla keşfedilmeyi bekliyor.

Kışın beyaz, yaz aylarında ise yemyeşil görüntüsüyle hayran bırakan göl ve çevresi, çok sayıda göçmen kuşun yanında, aynalı sazan balıklarına da yaşam alanı sunuyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce uygulanan "Türkiye'nin İç Sularını Balıklandırma Projesi" kapsamında daha önce 20 bin yavru sazan balığının bırakıldığı göl, yöre halkı tarafından da özenle korunuyor.

Çevresinde yürüyüş yolları da bulunuyor

Tektonik özelliğe sahip olan ve kar sularıyla beslenen göl, çevresindeki yürüyüş yollarıyla doğaseverleri ve kampçıları ağırlamayı bekliyor.

KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dağlar arasında bulunan Deniz Gölü'nün Alpler'i andırdığını söyledi.

Türkiye'de dağlar arasında birçok göl yer aldığını ifade eden Çoban, "Kağızman'ın Çengilli köyünde bulunan Deniz Gölü, doğa ve tarihi bir arada barındırıyor. Yaklaşık 1500 yıldan beri bu köyde olan kiliseye bir çok yabancı ziyaretçi geliyor ancak yanı başındaki cenneti kimse keşfedemedi. Biz de bugün burada bu doğal güzelliği tanıtmaya çalışıyoruz." dedi.

Çoban, Deniz Gölü'nün göçmen kuş çeşitliliğiyle de dikkati çektiğini belirterek, yaptıkları sayımlarda bugüne kadar bölgede 42 kuş türü tespit ettiklerini dile getirdi.

Kuşlar için çok önemli bir nokta

Göç bittiği için göldeki kuş türü sayısının da azaldığını anlatan Çoban, şöyle konuştu:

"Burası daha çok, insanların doğada stres atabilecekleri bir yer. Burada yürüyüş yolu var, gelen ziyaretçiler yürüyüş yaparak kuş gözlemleyip güzel vakit geçirilebilir. Burası hem doğa hem de tarihin birleştiği tektonik bir göl, çöküntüyle oluşmuş ve kar sularının toplanmasıyla oluşuyor. Burası Aras Vadisi'ni kullanan kuşlar için çok önemli bir nokta. Buradan beslenip yeniden yollarına devam ediyorlar."

Çoban, gölün yüksek dağlarla çevrili olduğunu vurgulayarak, balıkların da göl kenarında bulunan sazlıklarda rahatlıkla üreyebildiğini sözlerine ekledi.

'Kuş cenneti' Deniz Gölü, eşsiz güzellikleriyle keşfedilmeyi bekliyor

Kaynak: AA

Manşet

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