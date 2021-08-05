KURUMLAR ARASI FUTBOL VE VOLEYBOL TURNUVASI BAŞLADI

Malatya Büyükşehir Belediyesi Organize ediyorMalatya Büyükşehir Belediyesi organizasyonuyla merhum Gazeteciler Akif Çelik ve Salih Demir anısına futbol ve voleybol turnuvası düzenleniyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Organize ediyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi organizasyonuyla merhum Gazeteciler Akif Çelik ve Salih Demir anısına futbol ve voleybol turnuvası düzenleniyor.

Kurumlar arası düzenlenen turnuva kapsamında ilk olarak Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Devlet Su İşleri arasında, Merkez Spor Salonu'nda oynanacak voleybol maçının başlangıcından önce bir tören düzenlendi.

Düzenlenen Törene AK Parti MKYK Üyesi Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Genel Sekreter Cemal Nogay ile kurum yetkilileri, oda başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Törende ilk olarak bir konuşma yapan Malatya Voleybol Hakem ve Gözlemciler Derneği Başkanı Furkan Salduz, böylesine güzel bir organizasyonun merhum Salih Demir ve Akif Çelik anısına düzenlenmesinden dolayı mutlu olduklarını belirterek, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan nezdinde tüm emeği geçenlere teşekkür etti.

Daha sonra bir konuşma yapan Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Mustafa Katipoğlu, "Turnuvaya katılan herkese hoşgeldiniz diyorum. Spor kardeşliktir, barıştır, sevgidir. Tüm sporculara başarılar diliyorum Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza da bizlere vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Ardından birer teşekkür konuşması yapan Merhumlar Salih Demir ve Akif Çelik'in oğulları Faki Demir ile Tayyip Çelik, babalarının anısına düzenlenen bu turnuvanın kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek, turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ettiklerini söylediler.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar da yaptığı konuşmada, "Bu güzel etkinliğe hem ev sahibi hem de davetli olarak katıldık. Bu sıkıntılı günlerde sporun birlikteliğe ve kardeşliğe katkı sunacağını düşünüyorum. Müsabakanın sonucu ne olursa olsun kazanan birliktelik olsun. Başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Merhum Akif Çelik ve Merhum Salih Demir'i anarak konuşmalarına başlayan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise yaptığı konuşmada, "Malatya'da birlik, beraberlik ve dayanışma adına sporun barıştırıcı ve birleştirici özelliğinin öne çıktığı bir turnuva düzenlendi. Final karşılaşmalarının ve ödül törenlerinin Milli Kurtuluş Savaşımızın taçlandırıldığı 30 Ağustos gününe denk getirilmesi de ayrıca teşekküre değer bir hassasiyet. Ayrıca bu turnuvanın gerçekleştirilmesinde emeği geçen personellerimize teşekkür ediyorum. Bu turnuvada bizi yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyorum. Malatya huzurun adı, Malatya Dar-ül Rifat adıdır. Malatya insanlık medeniyetinin başladığı Anadolu'yu ana yurt yapan destan şehridir. İyi olan kazansın diyorum. Turnuvamız hayırlı uğurlu olsun " Sözlerini vurguladı.

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ise, turnuvanın başarılı geçmesini dileyerek, emeği geçen Malatya Büyükşehir Belediyesi, Battalgazi Belediyesi ve Yeşilyurt Belediyesi'ne teşekkür etti.

Yapılan konuşmaların ardından müsabakanın ilk servisini Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan kullandı. Müsabaka sonucunda Devlet Su İşleri Takımı setleri 2-0 alarak maçı kazandı.

Voleybol müsabakasının ardından Yeşiltepe Ampute Futbol Takımı sahasında da Büyükşehir Belediyesi ile Battalgazi Belediyesi arasında turnuvanın ilk futbol maçı düzenlendi. Maç, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın ilk vuruşuyla başladı.

Yapılan maç sonucunda Battalgazi Belediyesi Büyükşehir Belediyesini 2-1 mağlup etti.

Turnuva 5 Ağustos Perşembe günü;

VOLEYBOL:

SAAT TAKIMLAR

18. 00 Battalgazi Belediyesi - Milli Eğitim İl Müdürlüğü (Merkez Spor Salonu)

19. 00 Yeşilyurt Belediyesi - Devlet Demir Yolları

FUTBOL

18. 00 Yeşilyurt SGM - Tarım İl Müdürlüğü (Ampute Futbol Sahası)

19. 00 Adliye - Adli Tıp (Ampute Futbol Sahası)

20. 00 Gençlik Spor il Müdürlüğü- Şeker Fabrikası (Ampute Futbol Sahası)

21. 00 İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Tesisleri - Vergi Dairesi Başkanlığı (Ampute Futbol Sahası) maçları ile devam etti.

Kaynak: Habermetre