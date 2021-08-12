Kuruluş Osman yeni sezon (3. sezon) ne zaman? Dizinin yeni sezonu ne zaman başlayacak? Kuruluş Osman üçüncü sezon hangi ay, gün başlıyor?

Yaz tatil sezonunun yavaş yavaş sona ermesiyle birlikte vatandaşlar yeni dizilerin yeni sezonları ne zaman başlayacak araştırmaya başladı. Yeni sezonu ne zaman başlayacak diziler arasında ekranların en beğenilen dizilerinden birisi olan Kuruluş Osman oldu. Peki, Kuruluş Osman yeni sezonu ne zaman, hangi gün başlıyor? Kuruluş Osman 3. sezonu ne zaman başlayacak? Kuruluş Osman yeni sezon yayın tarihi açıklandı mı? Tüm bilgiler sizlerle...

Dizilerin yeni sezonları ne zaman başlayacak merak ediliyor. Merak edilen bu dizilerden birisi de Kuruluş Osman oldu. Peki, Kuruluş Osman yeni sezon (3. sezon) ne zaman? Dizinin yeni sezonu ne zaman başlayacak? Kuruluş Osman üçüncü sezon hangi ay, gün başlıyor? Kuruluş Osman 3. sezonu hangi ay başlar? Eylül'de mi başlar Ekim ayında mı? Kuruluş Osman ne zaman başlayacak?

KURULUŞ OSMAN YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın 3. yeni sezonu ne zaman başlayacak henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Fakat Twitter'da son yapılan paylaşım şu şekilde oldu:

"Gayrı bir devlet olup, tüm cihana diz çöktürtmenin vaktidir!''

Kuruluş Osman yeni sezonuyla atv'de."

Buna göre dizinin yeni sezonu hangi gün başlayacak tam belli değil. Fakat paylaşım 3 Ağustos tarihinde yapılmıştı. Yakın zamanda 3. sezonun başlama tarihi açıklanabilir. Dediğimiz gibi henüz açıklanmadı.

KURULUŞ OSMAN HAFTA İÇİ HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Kuruluş Osman dizisi hafta içi her Çarşamba günü saat 20:00 'da ATV ekranlarında yayınlanıyor.

KURULUŞ OSMAN 1. VE 2. SEZON ÖZETİ

1. Sezonda Neler Oldu?

Ertuğrul Gazi'nin Sultan Baybars ve Berke Han ile birlikte Hülagü Han'a karşı savaşının üstünden yaklaşık 15 yıl geçmiştir. Ertuğrul Gazi hastalanarak Konya'ya gitmiştir lakin gitmeden önce Kulucahisar tekfuru Yorgopolos ile sulh sağlamış ama anlaşmayı imzalayamadan Konya'ya gitmiştir. Dündar Bey ise anlaşmayı imzalayıp itibarını artırmak ister, bunun için tekfura hediyeler hazırlatarak Kulucahisar'a doğru yola koyulurlar Kulucahisar'a vardıklarında gösteri düzenlenmiş ve gösteride tekfura suikast düzenlenmiş lakin Osman Gazi süikast olacağını anlayıp suikastı önlemiştir. Suikastı Prenses Sofia düzenlenmiştir. Osman Gazi de suikastı bozduğu için ona düşman olmuştur ve peşine adamlarını göndererek Osman Gazi'yi pusuya düşürmüş, Bamsı Beyrek'in oğlu Aybars'ında şehit olmasına neden olmuştur.

2. Sezonda Neler Oldu?

Kulucahisar Kalesi fethiyle, Konstantiniye'nin ve imparatorun öfkesini üzerine çeken Osman Bey, uç bölgesinde huzuru tesis etmiştir. Osman Bey'e karşı harekete geçen ve en deneyimli kumandanlarından Aya Nikola'yı bölgeye gönderme kararı alan Bizans İmparatoru, başarılarıyla tüm obalara umut olan bu Türk beyini saf dışı bırakmaya kararlıdır. Kayı Obası'nın yazı geçirdiği yaylaya yapılan sürpriz baskın Bizans'ın emellerini açık ederken, bu alçaklığın hesabını sormaya kararlı olan Osman Bey; Aksakallılar'dan aldığı görevle Alplerini bir araya toplar. Ertuğrul Bey'in dönüşü ise yaralarını sarmaya çalışan Kayı Obası'nda coşkuyla karşılanır. Osman Bey bizans ordusunu bertaraf eder. Ancak Osman Bey yoğun işlerinden dolayı Ertuğrul Bey'in obaya geldiğinden haberi yoktur. Osman Bey ilerleyen bölümlerde babası Ertuğrul Gazi'nin obaya döndüğünü öğrenecektir.

KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI KİMLER?

Dizinin başrol oyuncuları şu şekilde:

Burak Özçivit

Erkan Avcı

Yıldız Çağrı Atiksoy

Özge Törer

Burak Çelik

Cüneyt Arkın