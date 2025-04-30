Kuruluş Osman canlı izle linki araştırılıyor. Başrollerinde Burak Özçivit ve Özge Törer gibi isimlerin yer aldığı Kuruluş Osman dizisi bu akşam 190. bölümüyle ekranlara gelecek! Peki, Kuruluş Osman Turgut Alp geri döndü mü?

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Osman Bey'in, Sofia ile Anlaşması Obada Kriz Yaratıyor

Osman Bey'in Sofia ile yaptığı beklenmedik anlaşma, beyler arasında derin görüş ayrılıklarına yol açar. Devletin geleceği için bu adımı atan Osman Bey, tepkileri göze alır. Ancak beylerin güvenini sarsmadan bu fırtınayı atlatması mümkün olacak mıdır?

Kuçar'dan Yeni Hamle: Osman Bey'i Yalnızlaştırmak

Tuzaklarının boşa çıkmasıyla öfkelenen Kuçar, Osman Bey'in yalnız kalması için yeni bir plan yapar. Bey'leri Osman'dan uzaklaştırmayı hedefleyen Kuçar, Hasan Bey'in çıkışını büyük bir fırsata dönüştürmek ister. Kuçar, obada istediği karışıklığı sağlayabilecek midir?

Claudius'tan Darbe Girişimi!

Sofia'nın Osman Bey'le anlaşmasından sonra harekete geçen Claudius, Brusa tahtı için tehlikeli bir darbe planı kurar. Bu hamle, Osman ve Sofia ittifakını yerle bir edebilir. Claudius'un bu güç oyunu ne gibi sonuçlar doğuracak?

Bala Hatun ve Halime Yolculukta

Alaeddin ve Gonca'nın ortadan kaybolması üzerine Bala Hatun ve Halime, onları bulmak için zorlu bir yolculuğa çıkar. Yol boyunca karşılarına çıkan engeller hem sabırlarını hem de inançlarını sınar. Evlatları uğruna bu yolculuk nereye varacaktır?

Gonca Hatun Hayatta Kalacak Mı?

Alaeddin Bey, Gonca'yı kurtarabilmek için zekice bir plan kurar. Ancak Kuçar bu oyunu fark eder ve acımasız kararını verir: Gonca sağ çıkmamalı! Alaeddin'in gönlünde yer eden "Gül Goncası" şehitliğe mi yürüyecek?

Esaretin Gölgesinde İki Kardeş

Orhan Bey'in bu çaresizliği, kardeşiyle arasındaki buzları eritecek mi? Zor zamanlar, kırgınlıkları unutturacak mı?

Osman Bey'den İntikam Ateşi

Evlatlarının tehlikede olduğunu öğrenen Osman Bey, derhal harekete geçer. Bala Hatun'la birlikte çocuklarını kurtarmak için yola koyulan Osman Bey'i büyük bir oyun beklemektedir. Ancak bu kez Osman Bey sadece kurtarmakla kalmayacak, düşmanlarına unutulmaz bir darbe indirecektir. Kuçar ve Claudius'a ağır bir hezimet mi yaşatılacak?

KURULUŞ OSMAN TURGUT ALP GERİ DÖNDÜ MÜ?

Kuruluş Osman dizisinin yapımcıları, dizinin sadık izleyicilerine büyük bir sürpriz yaptı. Diriliş Ertuğrul dizisinde Turgut Alp karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Cengiz Coşkun, Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümlerinde aynı rolle seyirci karşısına çıkacak. Bu gelişme, sosyal medya platformlarında da büyük ilgi gördü.