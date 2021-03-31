Kuruluş Osman nerede çekiliyor? Hangi ilde, ilçede ve semtte çekiliyor? Dizi çekimleri nerede? Kayı Obası nerede?
Ekranların sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın nerede çekildiği merak konusu oldu. Peki Kuruluş Osman dizisi nerede çekiliyor? Kuruluş Osman hangi ülkede, hangi ilde, hangi ilçede çekiliyor? Kuruluş Osman dizisi yeni bölümü ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Tüm cevaplar haberimizde.
ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın nerede çekim yaptığı merak edildi. Peki, Kuruluş Osman nerede çekiliyor? Hangi il, ilçe ve mahallede çekimler yapılıyor? Kuruluş Osman nerede çekiliyor?
KURULUŞ OSMAN NEREDE ÇEKİLİYOR?
Kuruluş Osman dizisinin nerede çekildiği merak ediliyor. Kuruluş Osman dizisi İstanbul'da çekilmektedir. Dizinin çekimleri İstanbul'un Beykoz ilçesine bağlı Riva'da yapılmaktadır. Kuruluş Osman dizisinin hemen hemen bütün sahnelerinin çekimleri, İstanbul Beykoz'da yaklaşık 300 dönümlük bir plato üzerine kurulmuş olan kaleler, hanlar, camiler ve hamamlarda yapılmaktadır.
KURULUŞ OSMAN HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Kuruluş Osman her hafta Çarşamba günü saat 20:00 'da ATV ekranlarında yayınlanıyor.
KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI KİMLER?
Burak Özçivit
Nurettin Sönmez
Ragıp Savaş
Emre Basalak
Özge Törer
Buse Arslan
Aslıhan Karalar
Açelya Özcan
Yiğit Uçan
Emel Dede
Ali Sinan Demir
Ömer Ağan
Ayşen Gürler
Seda Yıldız
Ahmet Kılıç
Abidin Yerebakan
Didem Balçın
Selin Deveci
Celal Al
Burak Çelik
Çağrı Şensoy
Tolga Akkaya
Çağkan Çulha
Mete Deran
Yeşim Ceren Bozoğlu
Erkan Avcı
Seçkin Özdemir
Ahmet Yenilmez
Emin Gürsoy
Bahtiyar Engin
Oğuz Kara
Kahraman Sivri
Cüneyt Arkın
Kanbolat Görkem Arslan
Seray Kaya
Sezanur Sözer
Umut Karadağ
Maruf Otajonov
Zeynep Tuğçe Bayat
Zabit Samedov
Mert Turak
Tekin Temel
Yağızkan Dikmen
Kartal Balaban
Funda Güray
KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
"Gayri şehadet mertebesine ulaştın. İmdi bize de intikam mertebesi yaraşır!"
KAYI OBASI ŞEHİTLERİNE AĞLIYOR
Osman Bey, Umur Bey'in İnegöl Kalesi'ne teslim edeceği atlara el koyarken; Togay'ın saldırısını püskürten Kayılar, başta Abdurrahman Gazi olmak üzere şehitlerin acısıyla sarsılır. Umur Bey, İnegöl Kalesi'ne sızmak için Nikola ile ticarete devam kararı alır ancak bu planını Osman Bey'le paylaşmadığı için ikili arasındaki gerilim devam eder.
OSMAN BEY, BİZANS KUVVETLERİNE BASKIN YAPIYOR
Dündar Bey, Osman Bey'i bertaraf etmek için Togay'ı kullanmayı planlar. Savcı Bey, destek birliklerinin İnegöl'e yaklaştığı bilgisini getirince Osman Bey alplerini toplayarak harekete geçer.
UMUR BEY KANITI TESLİM EDİYOR
Şey Edebalı, Osman Bey ve Umur Bey arasındaki gerilime son vermek için ikisini de birbirinden habersiz dergahına davet eder. Umur Bey burada Malhun Hatun'un ele geçirdiği zihgiri Osman Bey'e teslim edince, obadaki hainin Dündar Bey olduğu ortaya çıkar.
OSMAN BEY, TOGAY'DAN NASIL İNTİKAM ALACAK?
Osman Bey, amcası Dündar Bey'in ihanetini öğrendiğinde ne yapacak? Osman Bey, düğün toyuna baskın yapan Togay'dan nasıl intikam alacak? Konstantinopolis'ten gelen Bizans kuvvetlerinin İnegöl'e erişmesini engellemek için ne yapılacak? Malhun Hatun, Osman Bey'in Bizans'la ticaretlerini engellemesine nasıl tepki verecek? Yaralanan Gonca Hatun'un akıbeti ne olacak? Can dostu Abdurrahman Gazi'yi kaybeden Bamsı Bey'in tepkisi ne olacak? Nikola, Togay'la olan ittifakını bozacak mı? Umur Bey, Osman Bey buluşmasında neler yaşanacak?