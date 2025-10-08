Kuruluş Osman, Kuruluş Orhan mı oldu?

Ekim ayının ikinci haftasına girilirken dizi dünyasında gündem yine hareketli. Özellikle Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi hâline gelen Kuruluş Orhan için aramalar hız kazandı. Yedinci sezondur ekran başında olan izleyiciler, yayınlanan yeni sezon fragmanıyla birlikte sabırsızlıkla geri sayıma başladı. Kısacası, "Kuruluş Osman bitti mi, artık Kuruluş Orhan mı başlıyor?" sorusu sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yerini aldı.

KURULUŞ OSMAN, KURULUŞ ORHAN DÖNEMİNE GEÇTİ

ATV'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman, yeni sezonda adını ve hikâyesini değiştirerek Kuruluş Orhan olarak yoluna devam ediyor. Uzun süredir merakla beklenen yeni dönem, Osman Bey'in ardından Orhan Gazi'nin yükselişini konu alacak. Henüz net bir yayın tarihi açıklanmadı ancak fragmanda "Çok yakında" ifadesi yer alıyor. Yayın tarihi duyurulduğunda detaylar güncellenecek.

KURULUŞ ORHAN'IN YENİ OYUNCU KADROSU

Yeni dönemde dizinin kadrosu dikkat çekici isimlerle güçlendirildi.

Kuruluş Orhan dizisinde yer alacak oyuncular şöyle:

Mert Yazıcıoğlu, Barış Falay, Bennu Yıldırımlar, Şükrü Özyıldız, Burak Sergen, Mahassine Merabet, Çağrı Şensoy, Faruk Aran, Belgin Şimşek, Yiğit Uçan, Sevinç Kıranlı, İpek Arkan, Sena Mercan, Tevfik Erman, Tezhan Tezcan, Murat Boncuk, Dinç Daymen, Can Atak, Atakan Yarımdünya, Onur Bay, İbrahim Cem Tek, Numan Çakır, Mert Türkoğlu, Özcan Varaylı, Mücahit Temizel ve Cihan Ünal.

KURULUŞ ORHAN YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ATV'nin yeni dönemde izleyiciyle buluşturacağı Kuruluş Orhan, daha başlamadan sezonun en çok konuşulan yapımlarından biri hâline geldi. Dizinin yapımcısı ve senaristi Mehmet Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kuruluş Orhan ailesi olarak okuma provamızı tamamladık. Hazırlıklarımız tüm hızıyla sürüyor. Çok yakında nefes kesen, ezber bozan yeni hikâyemiz ve güçlü kadromuzla izleyici karşısında olacağız. Hepimize hayırlı olsun." sözleriyle müjdeyi verdi.

Yeni sezonda Orhan Gazi'nin destansı hikâyesinin anlatılacağı Kuruluş Orhan, güçlü kadrosu ve yüksek prodüksiyon kalitesiyle yakın zamanda ekranlarda olacak.