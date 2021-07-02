Kuruluş Osman'ın yıldızından Altar'ın oğlu Tarkan'a acıklı veda
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Kuruluş Osman'ın yıldızından Altar'ın oğlu Tarkan'a acıklı veda

Haberler.com / Zehra Yaşık - Haberler | Magazin

Yeşilçam'ın ünlü oyuncularından Kartal Tibet'in ölümünün ardından ünlü isimler baş sağlığı mesajı yayınlamaya devam ediyor. Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, sosyal medyada yaptığı paylaşımla "Bende yerin çok ayrı Kartal Baba" mesajıyla Kartal Tibet'e veda etti.

Yeşilçam'da canlandırdığı efsane karakter Tarkan ile gönlümüze taht kuran usta oyuncu Kartal Tibet'in ölümü sinema dünyasını yasa boğdu. Rol aldığı dizilerin yönetmenliğini yapan Kartal Tibet için, ünlü oyuncu Burak Özçivit, sosyal medya hesabından ustası için duygusal bir mesaj yayınladı.

"BENDE YERİN ÇOK AYRI KARTAL BABA"

Tibet'le birlikte çektirdiği fotoğrafı paylaşan Özçivit, "Zoraki koca ilk işim değil ama İlk göz ağrımdı. Tam 14 sene oluyor… Senden o kadar çok şey öğrendim ki, seninle aynı sette olmak her şeyiyle müthişti. Verdiğin bütün emekler için çok teşekkür ederim. Duyunca çok üzüldüm. Allah senden razı olsun, mekanın cennet olsun. Bende yerin çok ayrı Kartal Baba" yazarak üzüntüsünü dile getirdi.

Kuruluş Osman'ın yıldızından Altar'ın oğlu Tarkan'a acıklı veda
Kuruluş Osman'ın yıldızından Altar'ın oğlu Tarkan'a acıklı veda
Kuruluş Osman'ın yıldızından Altar'ın oğlu Tarkan'a acıklı veda
Kuruluş Osman'ın yıldızından Altar'ın oğlu Tarkan'a acıklı veda
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Son Dakika! Türk sinemasının usta ismi Kartal Tibet vefat etti
Magazin editörü - Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Magazin editörü
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