Kuruluş Osman Dündar Bey öldü mü, diziden mi ayrıldı? Dündar Bey (Ragıp Savaş) diziden mi çıkacak? Tarihte kim öldürüyor?

Kuruluş Osman yeni bölümünde Dündar Bey ölecek mi izleyiciler tarafından merak edildi. Dizinin yeni bölümünde Dündar Bey, Osman Bey tarafından okla vuruluyor. Bunun üzerinden Dündar Bey (Ragıp Savaş) diziden mi çıkacak, diziden ayrılıyor mu merak edildi.

Kuruluş Osman 54. yeni bölümde Dündar Bey ölüyor mu merak edildi. Dündar Bey'i kim canlandırıyor? Ragıp Savaş diziden mi çıkacak? Ragıp Savaş kimdir, kaç yaşında, nereli? Kuruluş Osman Dündar Bey öldü mü, neden yok, ölüyor mu, diziden mi çıkıyor?

KURULUŞ OSMAN DÜNDAR BEY ÖLÜYOR MU?

Kuruluş Osman'da Dündar Bey, Osman Bey tarafından okla vuruluyor. Bunun ardından Dündar Bey ölüyor. Fakat konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Dündar Bey'i canlandıran Ragıp Savaş diziden ayrılacak mı henüz bilinmiyor.

DÜNDAR BEY KİMDİR? TARİHTE KİM ÖLDÜRÜYOR?

Dündar Bey (d. 1210 veya 1212 - ö. 1298 veya 1302), Süleyman Şah'ın oğlu, Ertuğrul Gazi'nin kardeşi ve Osman Gazi'nin amcası. 90 yaşına yakınken Osman Gazi tarafından bizzat öldürülmüştür ve bu olay Osmanlı İmparatorluğu'ndaki kardeş katlinin başlangıcıdır.

Dündar Bey'in öldürülmesi birçok Osmanlı tarihçisi tarafından farklı şekillerde nakledilmiştir. Neşrî'de geçen rivayete göre; Bilecik tekfurunun eğlencesine katılan Osman Gazi, tekfur elini öptürmek isteyince tekfurun elini öpmek zorunda kalmış ve bundan ötürü onuru kırılmış. Bu onur kırıcı davranışı unutmayan Osman Gazi beyliğin başına geçince tekfurdan intikam almak istemiş ve tekfura karşı sefere girişmiş. Dündar Bey ise bu sefere karşı çıkarak "Germiyanoğulları ve etraftaki kafirler zaten düşman ve bu tekfuru da bize düşman edeceksin, yaşayacak yerimiz kalmayacak" demesi üzerine Osman Gazi, Dündar Bey'e yayının tahtası ile vurarak öldürmüştür.

Son dönem Osmanlı tarihçilerinden Hayrullah Efendi ise olayı şöyle anlatmıştır: Dündar Bey ile Osman Gazi arasında bir çekişme olduğunu ve Dündar Bey'in Osman Gazi'nin beyliğini istemeyerek kabullendiğini ve sürekli Osman aleyhine çalıştığını hatta Bilecik tekfuru ile anlaşarak Osman'a suikast tertip ettirdiğini ve bu sebepten ötürü affı kabul edilmeyerek Dündar Bey'in öldürüldüğü belirtilir.

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

''Kurulan bir oyun ne kadar kolaysa o kadar zor bozulur...''

DÜNDAR BEY HER ŞEYİ İTİRAF EDİYOR

Kurduğu oyunla Dündar Bey'in İnegöl Kalesi'nden kaçarak kendisine gelmesini sağlayan Osman Bey, amcasını obaya getirir. Dündar Bey'i Papa'nın ajanları Süleyman ve Melik'le yüzleştiren ve ihanetlerini tek tek itiraf ettiren Osman Bey, hainin cezasının tez elden verilmesine hükmeder.

NİKOLA, SÖĞÜT'E SALDIRIYOR

Kayı Obası'ndaki bu iç hesaplaşmadan faydalanmak isteyen Nikola, Söğüt'e baskın yapmak için kuvvetlerini harekete geçirir. Papa'nın ajanlarının sağladığı istihbaratla Söğüt'ün altına kazılmış tünelleri kullanmayı hedefleyen Nikola, Togay'ın yokluğunda bölgedeki hakimiyeti ele geçirmeyi hedeflemektedir.

TOGAY UÇ BÖLGESİNE DÖNÜYOR

Konya'da Geyhatu'dan yeni talimatlar alan Togay, uç bölgesine dönerek planını uygulamaya koyar. Nikola'nın planladığı saldırının istihbaratını alan Osman Bey ise Söğüt'ün düşmesine engel olmak için yeni bir strateji belirler. Söğüt'e baskına giden Bizans kuvvetlerinin karşısına dikilen Osman Bey, Nikola'yla kozlarını paylaşmak üzere canını ortaya koyar!

MALHUN HATUN, OSMAN BEY'LE ARASINI NASIL DÜZELTECEK?

Osman Bey, Dündar Bey'in cezasını nası kesecek? Osman Bey'in Papa'nın ajanları ile ilgili kararı ne olacak? Aygül Hatun, babasından nasıl hesap soracak? Savcı Bey, Bayhoca'nın intikamını almak için ne yapacak? Obasını hainlerden temizleyen Osman Bey nasıl bir oyun kuracak? Nikola, Söğüt'e düzenleyeceği saldırıda başarıya ulaşabilecek mi? Hazal Hatun'un akıbeti ne olacak? Malhun Hatun, Osman Bey'le arasını düzeltmek için ne yapacak? Uç bölgesine dönen Togay'ın yeni planı ne?