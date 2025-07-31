Kuruluş Osman'da Burak Özçivit yerine kim geliyor? Kuruluş Osman'da Osman Bey'i kim oynayacak?

Kuruluş Osman'da Burak Özçivit yerine kim geliyor? Kuruluş Osman'da Osman Bey'i kim oynayacak?
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Kuruluş Osman'ın uzun süredir başrol koltuğunda yer alan Burak Özçivit'in yerine kimin geçeceği izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Peki, Kuruluş Osman'da Burak Özçivit yerine kim geliyor? Kuruluş Osman'da Osman Bey'i kim oynayacak? İşte, detaylar…

Kuruluş Osman dizisinde yıllardır Osman Bey karakterine hayat veren Burak Özçivit'in yeni sezonda projeye veda edeceği iddiaları, izleyici cephesinde büyük bir merak uyandırdı. Ekranların sevilen yapımlarından biri haline gelen dizide, başrolde yaşanacak bu önemli değişiklik sonrası " Burak Özçivit'in yerine kim gelecek?" sorusu sosyal medyada gündem oldu. Peki, Kuruluş Osman'da Burak Özçivit yerine kim geliyor? Kuruluş Osman'da Osman Bey'i kim oynayacak? İşte, merak edilen tüm detaylar…

KURULUŞ OSMAN DİZİSİNDE BURAK ÖZÇİVİT YERİNE KİM GELECEK?

ATV ekranlarında yayınlanan ve uzun süredir büyük bir ilgiyle takip edilen Kuruluş Osman dizisinde dikkat çeken bir değişim yaşanıyor. Osman Bey karakterine beş sezon boyunca başarıyla hayat veren Burak Özçivit'in yeni sezonda projeye veda edeceği iddiaları, izleyiciler arasında geniş yankı uyandırdı. Bu gelişmenin ardından "Burak Özçivit'in yerine kim geçecek?" sorusu merakla araştırılmaya başlandı.

Kuruluş Osman'da Burak Özçivit yerine kim geliyor? Kuruluş Osman'da Osman Bey'i kim oynayacak?Kuruluş Osman'da Burak Özçivit yerine kim geliyor

Yapımcı Bozdağ Film'den gelen açıklamaya göre, dizinin yeni sezonunda hikaye Orhan Gazi dönemine evrilecek. Bu kapsamda, başrolde yer alacak isim de değişiyor. Yeni sezonda Orhan Bey karakterine Mert Yazıcıoğlu hayat verecek. Bu değişimle birlikte Kuruluş Osman'da sadece bir oyuncu değil, dönemin ruhunu taşıyan yeni bir hikaye de izleyiciyle buluşacak.

Kuruluş Osman'da Burak Özçivit yerine kim geliyor? Kuruluş Osman'da Osman Bey'i kim oynayacak?Bozdağ Film açıklaması

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