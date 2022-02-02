Başrollerinde Burak Özçivit ve Özge Törer gibi isimlerin yer aldığı Kuruluş Osman dizisi bu akşam 80. bölümüyle ekranlara gelecek! Peki, ATV Kuruluş Osman 80. bölüm izleme linki! Kuruluş Osman canlı izle! Kuruluş Osman ATV canlı izle! Kuruluş Osman yeni bölüm full HD canlı ile! Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak? Kuruluş Osman canlı izle! Kuruluş Osman canlı izle! ATV Kuruluş Osman 80. Bölüm canlı izle! 2 Şubat Kuruluş Osman son bölümde neler oldu? Kuruluş Osman full HD canlı izle! İşte detaylar haberimizde…

KURULUŞ OSMAN CANLI İZLE!

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Osman Bey Moğolların elinden nasıl kurtulacak?

Göktuğ'u şehit eden Geyhatu, emrindeki nökerlerle Selçuklu askerlerini alt ederek Osman Bey'i ele geçirir. Osman ve alpleri bu cendereden nasıl çıkacaktır? Tekfur Nikola, Kosses'i Konstantinopolis'e götürüp imparatora teslim etmek isterken, Turgut Bey ve alpleri Nikola'yı engellemek için harekete geçer ancak Turgut Bey, Nikola tarafından yakalanır.

Osman Bey'in yokluğunda posta oturan Gündüz Bey ise Kayı Obası'nda beylik toyu kurmaya hazırlanmaktadır. Gündüz Bey, hatunları obadan sürgün etmeye karar verince; Bala Hatun, Malhun Hatun ve Selcan Ana, Osman Bey'in emanetini korumak için and içer. Obadan ayrılan hatunların uğradığı saldırıda Selcan Ana yaralanır.

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Elhamdülillah! Harmankaya Kalesi gayrı Kayı'nın mülküdür!"

Sürgün yolunda Julia ve askerleri tarafından saldırıya uğrayan Kayı hatunları, Selcan Hatun'un ağır yaralanması ile kahrolur. Geyhatu'nun kurduğu tuzakla Sultan Mesud'un canına kast etmiş gibi görünen Osman Bey ise saraydan kaçmak için zekice bir plan yapmak zorundadır.

Vezir Alemşah'ın Harmankaya Kalesi'ni Tekfur Nikola'dan alarak Gündüz Bey'e vermesi ortalığı karıştırır. Gündüz Bey, bu yeni fetih sayesinde beylik iddiasını güçlendirmeye çalışırken, Osman Bey'in ölümle pençeleşen Selcan Ana'yı görmek isteyeceğini düşünen Vezir Alemşah hain bir tuzak kurar. Ancak Osman Bey, kurduğu strateji ile Vezir Alemşah'ı eline geçirip hesap sorar! Selcan Ana ölecek mi? Osman Bey, Vezir Alemşah'ı nasıl köşeye sıkıştıracak? Harmankaya Kalesi'nin Kayıların kontrolüne geçmesi bölgedeki dengeleri nasıl değiştirecek? Osman Bey, Selçuklu sarayından nasıl kaçacak? Osman Bey, Sultan Mesud'a düzenlenen suikastın ardındaki gerçekleri ortaya çıkarabilecek mi? Geyhatu'nun Anadolu'yu karıştıracak büyük planı ne?

KURULUŞ OSMAN 1. VE 2. SEZONDA NELER OLDU?

1. Sezon (2019-2020)

Ertuğrul Gazi'nin Sultan Baybars ve Berke Han ile birlikte Hülagü Han'a karşı savaşının üstünden yaklaşık 15 yıl geçmiştir. Ertuğrul Gazi hastalanarak Konya'ya gitmiştir lakin gitmeden önce Kulucahisar tekfuru Yorgopolos ile sulh sağlamış ama anlaşmayı imzalayamadan Konya'ya gitmiştir. Dündar Bey ise anlaşmayı imzalayıp itibarını artırmak ister, bunun için tekfura hediyeler hazırlatarak Kulucahisar'a doğru yola koyulurlar Kulucahisar'a vardıklarında gösteri düzenlenmiş ve gösteride tekfura suikast düzenlenmiş lakin Osman Gazi süikast olacağını anlayıp suikastı önlemiştir. Suikastı Prenses Sofia düzenlenmiştir. Osman Gazi de suikastı bozduğu için ona düşman olmuştur ve peşine adamlarını göndererek Osman Gazi'yi pusuya düşürmüş, Bamsı Beyrek'in oğlu Aybars'ında şehit olmasına neden olmuştur.

2. Sezon (2020-2021)

Kulucahisar Kalesi fethiyle, Konstantiniye'nin ve imparatorun öfkesini üzerine çeken Osman Bey, uç bölgesinde huzuru tesis etmiştir. Osman Bey'e karşı harekete geçen ve en deneyimli kumandanlarından Aya Nikola'yı bölgeye gönderme kararı alan Bizans İmparatoru, başarılarıyla tüm obalara umut olan bu Türk beyini saf dışı bırakmaya kararlıdır. Kayı Obası'nın yazı geçirdiği yaylaya yapılan sürpriz baskın Bizans'ın emellerini açık ederken, bu alçaklığın hesabını sormaya kararlı olan Osman Bey; Aksakallılar'dan aldığı görevle Alplerini bir araya toplar. Ertuğrul Bey'in dönüşü ise yaralarını sarmaya çalışan Kayı Obası'nda coşkuyla karşılanır. Osman Bey bizans ordusunu bertaraf eder. Ancak Osman Bey yoğun işlerinden dolayı Ertuğrul Bey'in obaya geldiğinden haberi yoktur. Osman Bey ilerleyen bölümlerde babası Ertuğrul Gazi'nin obaya döndüğünü öğrenecektir.

KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI KİMLER?

Burak Özçivit-Osman

Saruhan Hünel-Alişar

İsmail Hakkı Ürün-Samsa

Özge Törer-Bala Hatun

Abdül Süsler-Kalanoz

Ragıp Savaş-Dündar

Alma Terziç-İsodora

Ayşegül Günay Demir-Zöhre

Nurettin Sönmez-Bamsı

Seda Yıldız-Şeyh Edebali

Haberler.com - Gündem