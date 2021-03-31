Kuruluş Osman canlı izle! ATV Kuruluş Osman 52. yeni bölüm canlı izle! Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak?

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman bugün 52. yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Dizi 20:00 'da ATV ekranlarında başlayacak. Kuruluş Osman canlı izle! ATV canlı izle! Kuruluş Osman yeni bölüm canlı izle! Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak? Kuruluş Osman son bölümde neler oldu?

Kuruluş Osman 52. bölümünü izleyenler şimdi heyecanla 53. bölüm fragmanını bekliyor! Baş rollerinde Burak Özçivit'i gördüğümüz Kuruluş Osman 52. bölümü yine çok heyecanlıydı! Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı?

KURULUŞ OSMAN CANLI İZLE!

KURULUŞ OSMAN 53. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı bugün yayınlanacak olan bölümün sonunda çıkacaktır. Takipte kalabilirsiniz.

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Gayri şehadet mertebesine ulaştın. İmdi bize de intikam mertebesi yaraşır!"

KAYI OBASI ŞEHİTLERİNE AĞLIYOR

Osman Bey, Umur Bey'in İnegöl Kalesi'ne teslim edeceği atlara el koyarken; Togay'ın saldırısını püskürten Kayılar, başta Abdurrahman Gazi olmak üzere şehitlerin acısıyla sarsılır. Umur Bey, İnegöl Kalesi'ne sızmak için Nikola ile ticarete devam kararı alır ancak bu planını Osman Bey'le paylaşmadığı için ikili arasındaki gerilim devam eder.

OSMAN BEY, BİZANS KUVVETLERİNE BASKIN YAPIYOR

Dündar Bey, Osman Bey'i bertaraf etmek için Togay'ı kullanmayı planlar. Savcı Bey, destek birliklerinin İnegöl'e yaklaştığı bilgisini getirince Osman Bey alplerini toplayarak harekete geçer.

UMUR BEY KANITI TESLİM EDİYOR

Şey Edebalı, Osman Bey ve Umur Bey arasındaki gerilime son vermek için ikisini de birbirinden habersiz dergahına davet eder. Umur Bey burada Malhun Hatun'un ele geçirdiği zihgiri Osman Bey'e teslim edince, obadaki hainin Dündar Bey olduğu ortaya çıkar.

OSMAN BEY, TOGAY'DAN NASIL İNTİKAM ALACAK?

Osman Bey, amcası Dündar Bey'in ihanetini öğrendiğinde ne yapacak? Osman Bey, düğün toyuna baskın yapan Togay'dan nasıl intikam alacak? Konstantinopolis'ten gelen Bizans kuvvetlerinin İnegöl'e erişmesini engellemek için ne yapılacak? Malhun Hatun, Osman Bey'in Bizans'la ticaretlerini engellemesine nasıl tepki verecek? Yaralanan Gonca Hatun'un akıbeti ne olacak? Can dostu Abdurrahman Gazi'yi kaybeden Bamsı Bey'in tepkisi ne olacak? Nikola, Togay'la olan ittifakını bozacak mı? Umur Bey, Osman Bey buluşmasında neler yaşanacak?

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NE OLDU?

OSMAN BEY, MALHUN HATUN'U KURTARMAK İÇİN OYUN KURUYOR

Kayı Obası'na gelerek Osman Bey'e meydan okuyan Togay, Malhun Hatun'un serbest bırakılması karşılığında Yarhisar Tekfuru Aris'in teslim edilmesini ister. Malhun Hatun ve Umur Bey'in kendisinden habersiz iş tutmasından rahatsız olan Osman Bey, esir değiş tokuşu için zekice bir plan kurar.

NİKOLA'NIN UMUR BEY'E TEKLİFİ

Türk obalarına sancağı altında toplanmaları için çağrı yapan Osman Bey, İnegöl Kalesi'ni fethedebilmek için ordusunu kurmak üzere hazırlığa girişir. Umur Bey ise Osman Bey'in tüm uyarılarına rağmen kızını kurtarabilmek için kendi planı doğrultusunda Nikola ile bir araya gelir. Nikola, Malhun Hatun'un hayatına karşılık Umur Bey'e bir teklif yapar.

OSMAN BEY'İN ÇAĞRISI KARŞILIK BULACAK MI?

Osman Bey, Malhun Hatun'u kurtarabilmek için Yarhisar Tekfuru'nu teslim edecek mi? Nikola ve Togay'ın Söğüt'ü vurmak için planı ne? Nikola, Umur Bey'e nasıl bir teklif yapacak? Konstantinopolis'ten gelen birlikler uç bölgesinde dengeleri nasıl değiştirecek? Osman Bey'in çağrısına Türk beyleri nasıl yanıt verecek? Nikola ve Osman Bey arasındaki esir değiş tokuşunda hangi sürprizler yaşanacak?

KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI KİMLER?

Burak Özçivit

Nurettin Sönmez

Ragıp Savaş

Emre Basalak

Özge Törer

Buse Arslan

Aslıhan Karalar

Açelya Özcan

Yiğit Uçan

Emel Dede

Ali Sinan Demir

Ömer Ağan

Ayşen Gürler

Seda Yıldız

Ahmet Kılıç

Abidin Yerebakan

Didem Balçın

Selin Deveci

Celal Al

Burak Çelik

Çağrı Şensoy

Tolga Akkaya

Çağkan Çulha

Mete Deran

Yeşim Ceren Bozoğlu

Erkan Avcı

Seçkin Özdemir

Ahmet Yenilmez

Emin Gürsoy

Bahtiyar Engin

Oğuz Kara

Kahraman Sivri

Cüneyt Arkın

Kanbolat Görkem Arslan

Seray Kaya

Sezanur Sözer

Umut Karadağ

Maruf Otajonov

Zeynep Tuğçe Bayat

Zabit Samedov

Mert Turak

Tekin Temel

Yağızkan Dikmen

Kartal Balaban

Funda Güray