Kuruluş Osman Aya Nikola kimdir? Aya Nikola kimdir? Aya Nikola tarihi nedir? Aya Nikola tarihte yaşamış mı? Aya Nikola kilisesi nerede?
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Kuruluş Osman Aya Nikola kimdir? Aya Nikola kimdir? Aya Nikola tarihi nedir? Aya Nikola tarihte yaşamış mı? Aya Nikola kilisesi nerede?

08.10.2020 13:42 | Son Güncelleme: 08.10.2020 13:45
Kuruluş Osman Aya Nikola kimdir? Aya Nikola kimdir? Aya Nikola tarihi nedir? Aya Nikola tarihte yaşamış mı? Aya Nikola kilisesi nerede?

Kuruluş Osman Aya Nikola kimdir? Aya Nikola kimdir? Aya Nikola tarihi nedir? Aya Nikola tarihte yaşamış mı? Aya Nikola kilisesi nerede? Aya Nikola nasıl ölmüştür?

Osmanlı Devleti'nin kuruluşuna kadar olan süreyi anlatan 'Kuruluş Osman' dizisinde yeniden hayat bulan 'Aya Nikola' karakteri seyirciler tarafından merak konusu oldu? Aya Nikola kimdir? Aya Nikola tarihte yaşamış mı? Kuruluş Osman Aya Nikola kimdir? Aya Nikola Kilisesi nerede?

AYA NİKOLA KİMDİR?

Aya Nikola, Likya'nın Myra yöresinde (Demre) yaşamış bir 4. yüzyıl Hristiyan azizidir. Yunanistan'ın, Rusya'nın, çocukların ve denizcilerin azizi kabul edilir. Aya Nikola adına kurulmuş pek çok şehir ve kilise bulunur.

AYA NİKOLA KİLİSESİ TARİHİ NEDİR?

Kayalara oyularak meydana getirilmiş kademe halinde hücreler bulunmaktadır. Kuzey tarafta merdivenle ayazmaya inilmektedir. Kilisenin doğusunda ikinci bir giriş daha bulunmaktadır. 19. yüzyılda Rumlar tarafından kaya galerilerinin önü ahşap bir girişle tamamlanmış, ancak bu bölüm daha sonra ortadan kaldırılmıştır.

6. yüzyıldaki I. Justinianus dönemine (MS 527-565) ait olup, kaya manastırlarının en iyi örneklerindendir. 19. yüzyılda önüne ahşap bir mekân ilave edilmiş ise de bu bölümden günümüze herhangi bir kalıntı ulaşmamıştır.

AYA NİKOLA KİLİSESİ NEREDEDİR?

Aya Nikola Manastırı, Türkiye'de Kırklareli ilindeki Kıyıköy, Vize kasabasında bulunan dünyanın en eski taş oyma manastırlarından biridir.

Kıyıköy Aya Nikola Manastırı, Kıyıköy Kasabası Papuçdere yolu üzerinde güney yamaçta, kasabaya 700 metre mesafededir. Bizans Dönemi kaya manastırlarının en iyi örneklerindendir. Zemin katta kilise, daha aşağıda ayazma, üst bölümde ise keşişlere mahsus bölümler bulunmaktadır.

KİLİSE VE MANASTIRLAR

Karaköy Aya Nikola Kilisesi, İstanbul, Beyoğlu'nda bulunan bir kilisedir.

Bodrum Aya Nikola Kilisesi, Muğla'da yer alan ve 1969 yılında kısmen yıktırılan kalıntı kilisedir.

Aya Nikola Manastırı, Kıyıköy'de bulunan manastırdır.

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