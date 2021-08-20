Kuruçeşme'de Merve Özbey rüzgarı
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Kuruçeşme'de Merve Özbey rüzgarı

Kuruçeşme'de Merve Özbey rüzgarı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Kültür Sanat

Poll Production organizasyonu ve Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri'nde Merve Özbey seriye damga vurdu.

Poll Production organizasyonu ve Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri'nde Merve Özbey seriye damga vurdu. Somon rengi ipek elbisesiyle sahneye çıkan güzel yorumcu, açılışı sevilen şarkısı 'Vuracak'la yaptı. 'Yaramızda Kalsın'da, parçanın bestecisi Onurcan Özcan'ın fotoğrafı led ekrana yansıtıldı. Özbey, "Alkışlar Onurcan Özcan için, lütfen telefonlarınızın ışıklarıyla eşlik edin" dedi.

Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özbey, "Çok mutluyuz. Burası yeni bir soluk oldu sektöre, bizim için çok önemli. Polat abi öncülük etti, biz de ilerletmeye çalışıyoruz" dedi.

"YOLU İBRAHİM TATLISES'TEN, ORHAN GENCEBAY'DAN GEÇMEYEN YOKTUR"

Basın mensuplarının 'Sahnede kendi şarkılarınız dışında birçok arabesk şarkıya da yer veriyorsunuz. Repertuvarınızı neye göre oluşturuyorsunuz?' sorusuna, "İçime sinen şarkıları tercih ediyorum. Bir dönem arabesk çok küçümsendi ama şimdi herkes arabesk söylüyor ve seviyor. Yolu İbrahim Tatlıses, Orhan Gencebay ve Müslüm Gürses'ten geçmeyen yoktur" diye konuştu.

"KIZIMIZIN GELECEĞİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Zaman zaman kızı Elif Özüm'ün de konserlere geldiği kendisine hatırlatılan Özbey, "O benim canımın içi. Her şey yolunda ve keyfimiz yerinde ama Elif, bizimle her zaman yolculuk edemiyor. Anneanne ve babaanne zamanları var. Çünkü onu çok yormak istemiyoruz. Onun geleceği için zaman zaman uzak kalıyoruz" ifadelerini kullandı.

Konserin ikinci yarısında bordo renkli mini elbisesiyle sahneye çıkan Özbey, güzelliği ve sevilen şarkılarıyla izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.


Kuruçeşme'de Merve Özbey rüzgarı
Kuruçeşme'de Merve Özbey rüzgarı
Kuruçeşme'de Merve Özbey rüzgarı
Kuruçeşme'de Merve Özbey rüzgarı
Kuruçeşme'de Merve Özbey rüzgarı
Kuruçeşme'de Merve Özbey rüzgarı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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