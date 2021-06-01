Kuru kalem ve yağlı boya resim sergisinin açılışı yapıldı
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Kuru kalem ve yağlı boya resim sergisinin açılışı yapıldı

Kuru kalem ve yağlı boya resim sergisinin açılışı yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bozüyük Halk Eğitimi Merkezi, Yaygın Eğitimi Haftası etkinlikleri kapsamında hazırlanan kuru kalem ve yağlı boya resim sergisinin açılışı yapıldı.

Bozüyük Halk Eğitimi Merkezi, Yaygın Eğitimi Haftası etkinlikleri kapsamında hazırlanan kuru kalem ve yağlı boya resim sergisinin açılışı yapıldı.

Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen serginin açılışı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Levent Susam ve Resim Kursu öğretmeni Ferda Tankuş tarafından pandemi kurallarına uygun olarak gerçekleştirildi. Resim sergisini gezen Mahmut Demir, kurs öğretmeni ve kursiyerlerle birlikte pasta kesti. Demir, ardından sergiyi gezerek kurs öğretmeni Ferda Tankuş ve kursiyerlerden sergilenen eserler ile ilgili bilgi aldı. - BİLECİK

Kuru kalem ve yağlı boya resim sergisinin açılışı yapıldı
Kuru kalem ve yağlı boya resim sergisinin açılışı yapıldı
Kuru kalem ve yağlı boya resim sergisinin açılışı yapıldı
Kuru kalem ve yağlı boya resim sergisinin açılışı yapıldı
Kuru kalem ve yağlı boya resim sergisinin açılışı yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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