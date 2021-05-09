Kuru çiçek tasarlayan annelerin ürünlerine yoğun ilgi
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Kuru çiçek tasarlayan annelerin ürünlerine yoğun ilgi

Kuru çiçek tasarlayan annelerin ürünlerine yoğun ilgi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Anneler Günü'ne özel kuru çiçek tasarlayan annelerin ürünleri yoğun ilgi gördü.

Anneler Günü'ne özel kuru çiçek tasarlayan annelerin ürünleri yoğun ilgi gördü. Annesi ve teyzesiyle ürün yetiştirme telaşına düşen kadın girişimci Zeynep Us, "İnsanlar annelerine kalıcı hediye vermek istiyorlar. Bir çiçeğe çok fazla para verip ertesi gün çöpte görmek onları üzüyor" dedi.

Pandemi döneminde evdeki uğraşlarını işe çeviren girişimci anneler Figen US ve Esra Erdoğan'ın kuru çiçek tasarımı ürünleri Anneler Günü'nde büyük ilgi gördü. Canlı çiçeğin yanı sıra evde dekor olarak kullanılabilecek kişiye özel ürünleri tercih edenler kuru çiçeğe rağbet gösterdi. Anneler Günü'nde yoğun talep üzerine kadın girişimci anneler, ürün yetiştirme telaşında Türkiye'nin her noktasına ürün gönderdi.

Kişiye özel ürünler yapıldığını ifade eden kadın girişimci Zeynep Us, "Bir ikincisi başka bir yerde olmayan ürünler. Genelde kuru çiçek üzerine çalışıyoruz. Kuru çiçekle çalışmamızın avantajı da bizim ürünlerimizin uzun ömürlü olup birine hediye gönderdiğinizde dekoratif olarak her zaman bir köşede onlarla birlikte kalması" dedi.

"İnsanlar annelerine kalıcı hediye vermek istiyorlar"

Ürünlerinin Anneler Günü'nde de tercih edildiğini ifade eden Us, "İnsanlar annelerine kalıcı hediye vermek istiyorlar. Aynı zamanda evinde dekor olarak kullanabileceği gözünün önünde durabilecek bir ürün oluyor. Sadece onun annesinde olabilecek bir ürün olduğu için tercih ediyorlar. En özel günde, en güzel anneye, en özel hediye olarak ilerliyoruz" diye konuştu.

"Bir çiçeğe çok fazla para verip ertesi gün çöpte görmek insanları üzüyor"

Ev dekoru için kullanılacak ürünlerde eve uygunluğun öne çıktığını söyleyen Us, "Kişi sadece kendinde olan bir ürüne sahip olmak istiyor. Hem de bir çiçeği aldığı zaman ertesi gün çöpe atmak yerine yıllarca evinde koruyabileceği ürünleri tercih etmek istiyorlar. Çok olumlu geri dönüşler alıyoruz. En fazla aldığımız geri dönüş; bir çiçeğe çok fazla para verip ertesi gün çöpte görmek insanları üzüyor. Bizdeki durumda çiçekler kalıcı ve uzun ömürlü olduğu için insanlar dekor olarak kullanabildiği için memnun oluyorlar" şeklinde konuştu.

Annesi Figen US ve teyzesi Esra Erdoğan'ın emekli olmasıyla bu işe girdiklerini söyleyen Zeynep Us, "Özellikle pandemi döneminde bir şekilde hobilerini işe çevirmek adına kadın girişimci olarak bu işe adım attılar. Evde çiçekler ve süsler yapıyorlardı" dedi. - İSTANBUL

Kuru çiçek tasarlayan annelerin ürünlerine yoğun ilgi
Kuru çiçek tasarlayan annelerin ürünlerine yoğun ilgi
Kuru çiçek tasarlayan annelerin ürünlerine yoğun ilgi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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