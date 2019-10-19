Kurtulmuş: Mücadeleler farklı tonlarda da olsa devam edecektir

19.10.2019 13:22

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Ortadoğu coğrafyasını paramparça etmek, halkları birbirine düşman etmek isteyenlerin DEAŞ, PYD, PKK 'yı terörün azgın unsurları haline getiren zihniyet olduğunu belirterek, "Biz bu bölgede olduğumuz sürece, emperyalist güçler bu oyunları oynamaya devam ettiği sürece, bu mücadeleler farklı tonlarda da olsa devam edecektir" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı'nın istişare toplantısına katıldı. Kocaeli Ticaret Odası toplantı alonunda yapılan toplantıda Numan Kurtulmuş, gündemin sıcak konusunun Barış Pınarı Harekatı olduğunu belirterek, şunları söyledi:

Kaynak: DHA