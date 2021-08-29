Kurtalan Kaymakamı Aydın'a veda yemeği
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Kurtalan Kaymakamı Aydın'a veda yemeği

Kurtalan Kaymakamı Aydın'a veda yemeği
Anadolu Ajansı / Abdurrahman Binay - Haberler | Güncel

Van İpekyolu Kaymakamlığına atanan Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın'a veda yemeği düzenlendi.

Van İpekyolu Kaymakamlığına atanan Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın'a veda yemeği düzenlendi.

Bir kafede düzenlenen veda yemeğinde konuşan Aydın, ilçede 4 yıllık görev süresi boyunca güzel dostluklar edindiğini belirtti.

İlçe halkına hizmet etmekten büyük onur duyduğunu aktaran Aydın, şöyle konuştu:

"İlçede 4 yıl kaymakamlık görevimin yanı sıra yaklaşık 15 ay belediye başkan vekilliği görevini yürüttüm. Bu süre zarfında kısıtlı imkanlara rağmen ilçeye sayısız hizmetlerimiz oldu. Bu ilçeyi kendi memleketim gibi sevdim. Elimden geldiğince halkımızla iç içe olmaya çalıştım. Bu süreçte bir kusurumuz veya eksiğimiz olduysa hakkınızı helal edin. Benimle birlikte ilçeye hizmet eden tüm mesai arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum."

Yemeğe, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Cafer Çetin, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve daire amirleri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdurrahman Binay

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