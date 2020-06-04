Küresel risk iştahından destek buldu…
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Küresel risk iştahından destek buldu…

Bol likidite ve ekonomilerin yeniden açılmasının yarattığı iyimserlik küresel risk iştahına destek sağlıyor. BIST100 endeksi dün 109,230 puana kadar yükselerek son 3 ayın zirvesini gördü.

Küresel risk iştahından destek buldu…
04.06.2020 09:25 | Son Güncelleme: 04.06.2020 09:25

Böylece koronavirüs etkisinin yurt içi piyasalarda görüldüğü 106,000-109,000 aralığındaki boşluk da kapanmış oldu. Global PMI verilerinde dipten dönüş sinyalleri iyimserliğin devam edebileceğine ilişkin sinyal veriyor. TL güçlendikçe, faizler düştükçe yerli yatırımcının borsaya olan ilgisi artıyor. İşlem hacimleri yerli yatırımcının desteğiyle yüksek seyrediyor. Yabancı takas oranının düşmesi bir noktaya kadar endeksi engellese de şimdilik yabancı takas oranı tarafının da sakinleştiği gözlemleniyor. Küresel koşullar desteklediği sürece piyasanın yukarı yönünü koruması beklenebilir. Yeni işlem gününde Asya piyasaları alıcı bir görünüm sergilerken Almanya hisse senedi endeksi DAX vadelileri hafif artıda. Endeksin küresel risk iştahındaki olumlu seyre eşlik ederek güne artıda başlaması beklenebilir.

USDTRY… Enflasyon Verisi Sonrasında TL'de Zayıflama Var… Türkiye 5 yıllık CDS risk primi 480 baz puan ile 27 Mart tarihinden bu yana en düşük seviyeye geriledi. Tüketici enflasyonu Mayıs ayında beklentilerden yüksek geldi. Mayıs ayı tüketici enflasyonu aylık %1.36, yıllık %11.39 artış gösterdi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan yerel parayla ticaret konusunda Çin, Güney Kore, Malezya, Hindistan ve Japonya ile görüştüklerini açıkladı. Küresel piyasalarda risk iştahındaki yükselişe, CDS primindeki gerilemeye rağmen TL Dolar karşısındaki Haziran ayı kazanımlarının bir kısmını geri verdi. Yeni işlem gününün ilk saatlerinde 6.75 seviyelerinde işlem görüyor.

EURTRY… TL Euro Karşısında Zayıf Bir Görüntü Veriyor… Küresel likidite koşullarındaki normalleşme çabalarına rağmen TL Euro karşısında negatif bir görünüm sergiledi. Avrupa Merkez Bankası toplantısının takip edileceği işlem gününün ilk saatlerinde Euro TL kuru 7.57 seviyelerinde.

EURUSD… Avrupa Merkez Bankası Toplantısı Takip Edilecek… Ekonomilerin açılmaya başlaması ve risk iştahının yüksek seyretmesiyle birlikte dolar önemli paralar karşısında değer kaybetmeye devam etti. ABD'de özel sektör istihdamı Mayıs ayında 2.76 milyon kişi azaldı. PMI verileri ABD'de toparlanmaya işaret ederken piyasalarda en kötünün geride kaldığına yönelik inanç güçleniyor. Bugün piyasa gündeminin en önemli başlığı Avrupa Merkez Bankası toplantısı olarak öne çıkıyor. ECB'nin sert satışların önüne geçebilmek için pandemi acil varlık satın alma programını 500 milyar Euro artırmasını bekleniyor.

XAUUSD… Güvenli Limanlarda Satışlar Hız Kazandı… Küresel piyasalarda risk iştahının yükselmesiyle birlikte altının ons fiyatı 1690 $ seviyesinin altına geriledikten sonra gelen tepki alımlarının etkisiyle yeniden 1700 $'ın üzerine çıktı. Küresel likidite bolluğu ve ABD-Çin gerilimi altın fiyatlarına destek sağlıyor.

GLDGR… Altın Fiyatlarındaki Zayıf Seyir Devam Etti… TL'nin dolar karşısında değer kaybetmesine rağmen altının ons fiyatındaki gerileme gram altın fiyatlarının zayıf seyretmesine neden oldu. 366 TL sevilerine kadar gerileyen gram altın yeni işlem gününde bir miktar toparlanarak 369 TL seviyelerine yükseldi.

BRENT… OPEC+ Toplantısı Gündemde… OPEC+ üye ülkelerinin arz kısıntısı kararında bir değişiklik olmaması durumunda Temmuz ayında arz kısıntıları gevşetilmeye başlanacak. Henüz toplantı tarihinin netleşmemiş olması kafalardaki soru işaretlerini artırıyor. En büyük üretim hacmine sahip OPEC+ Üyelerinden Suudi Arabistan ve Rusya tüm üyelerin taahhüt ettikleri kısıntılara uymasını talep ediyor. Brent petrolün varil fiyatı dün 40 $ seviyelerinden sınırlı satıcılı bir seyirle 39 $ seviyelerine geriledi. Brent petrolün varil fiyatı yeni işlem gününde vadeli piyasalarda 39 $ seviyelerinde işlem görüyor.

SP500…Wall Street Risk İştahının Etkisiyle Yükselmeye Devam Etti… ABD-Çin arasında süregelen gerginlik ve ulusal çapta görülen protestolara rağmen ABD borsaları pozitif seyrini sürdürüyor. Hisse senedi piyasaları bol likidite ve ekonomilerin yeniden açılmasının iyimserliğiyle haftalık kazançlarını sürdürüyor. PMI endekslerinde ortaya çıkan olumlu tablo piyasanın V şeklinde toparlanacağına yönelik güven artmış durumda.

Kaynak: Bültenler

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