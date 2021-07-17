Kurban pazarında yaprak kıpırdamıyor

Kurban pazarında yaprak kıpırdamıyor Bayrama sayılı günler kala beklenen hareketlilik olmadı, vatandaş son günü bekliyor Denizli'de bayrama sayılı günler kala Kurban Pazarı'nda sessizlik hakim oldu.

Kurban pazarında yaprak kıpırdamıyor

Bayrama sayılı günler kala beklenen hareketlilik olmadı, vatandaş son günü bekliyor

DENİZLİ - Denizli'de bayrama sayılı günler kala Kurban Pazarı'nda sessizlik hakim oldu. Besiciler vatandaşın son gün yoğunluk oluşturmasını ümit ederken, pazarda kurbanlıkların yarısı satılmamış durumda.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşlar kurbanlıklarını almak için hazırlığa geçti. Besiciler pazarda yerini alırken beklenen hareketlik ise halen daha olmamış durumda. Satıcılar farklı illerden getirdikleri kurbanlıkların halen daha yarısında fazlasının satılamadığından yakınırken, müşteriler ise fiyatlar konusunda şikayetçi olduğunu belirtti. Besiciler Arife Günü'nde yoğunluğun bir anda artarak ellerindeki hayvanları satmayı amaçlarken, müşteriler ise son güne kadar beklemeye geçti. Ağrı'dan kurbanlık getiren Osman Polat ise, yoğunluğun olmadığını ve müşterilerini beklediğini belirterek, "Piyasamızın durumu iyi değildir. Şuan ne olacağı belli değil ve bayrama 3 gün kaldı. 3 güne rağmen müşteri bekliyoruz gelmiyorlar. Hayvanlarımız elimizde kalacak. Geçen seneye göre hiçbir değişim yoktur. Normalde tıklım tıklım olması gerekir. Müşteri gelmiyor bakalım sonuçlar ne olur" dedi.

"Şuan istediğimiz fiyata satamıyoruz"

Fiyatların maliyetini dahi kurtaramadığını belirten Naim Yıldırım, "Bu kadar düşüş yaşanacağını beklemiyorduk işin açıkçası. Malımızı aldığımız fiyata satamıyoruz. Şuan kardan vazgeçtik maliyeti kurtarmanın peşindeyiz. Hayvanı aldık 1 sene baktık ve şuan istediğimiz fiyata satamıyoruz. Ben Kars'tan getirdim ve şuan malımın yarısı duruyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Eren Elyesa Polat