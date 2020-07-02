Kurban Bayramı sokağa çıkma yasağı var mı? Kurban Bayramı ne zaman? Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası Kurban Bayramı'nda yasak olacak mı sorusunun yanıtını verdi. Ramazan Bayramı süresince evlerinde olan vatandaşlar, Kurban Bayramı'na az bir süre kala bayramda kısıtlama olacak mı araştırıyor.

Fahrettin Koca'nın ardından Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan'da konuyla ilgili konuştu. Kurban Bayramı'na bir ay kala, sokağa çıkma yasağı hakkında herhangi bir açıklama veya kısıtlama bulunmadığı ancak ilerleyen süreçte netlik kazanabileceğini belirtti. Kurban Bayramı ne zaman?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Zilhicce ayının 10. gününe denk gelen Kurban Bayramı arefesi 2020 yılında 30 Temmuz Perşembe günü olacak. Buna göre bayram günleri ise şöyle:

1. gün Kurban Bayramı - 31 Temmuz Cuma

2. gün Kurban Bayramı - 1 Ağustos Cumartesi

3. gün Kurban Bayramı - 2 Ağustos Pazar

4. gün Kurban Bayramı - 3 Ağustos Pazartesi

KURBAN BAYRAMI'NDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve ''Kurban Bayramı'nda yasak olacak mı?'' sorusuna da cavem verdi. Koca, ''Zannediyorum 1 aydan fazla bir zaman dilimi var. Önümüzdeki haftalardaki vakaların seyri, salgının seyri bu anlamda belirleyici olacak. Bilim Kurulu'nda gündeme gelmediği için net bir şey söylemem doğru olmaz. Kurban Bayramı'nda kısıtlılık olabileceğini şimdiden söylemem zor ama kısıtlılığın Ramazan Bayramı'ndaki gibi olmayacağı kanaatindeyim. Bilim Kurulu'nun gündemine gelir. Kararı verecek olan Bakanlar Kurulu ve Cumhurbaşkanımızın bu noktadaki iradesi." dedi.

Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan ise konu hakkında; ''Kişisel kanaatim rakamları düşüremezsek Kurban Bayramı'nda bir engel geleceğini düşünüyorum. Rakamlar böyle devam ederse yasaklar yeniden gelebilir. Çünkü biz sarılmadan, öpüşmeden duramıyoruz.'' şeklinde konuştu. Bayramda sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmasına yönelik herhangi bir resmi açıklama bulunmuyor.