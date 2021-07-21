Kurban Bayramı Şehit Ailesi Ziyaretleri

Kurban Bayramı Mu¨nasebetiyle I·lc¸e Kaymakamımız Yunus Emre Fırat, Belediye Bas¸kanımız Zehra Özyol, Emniyet Müdür V.

Kurban Bayramı Mu¨nasebetiyle I·lc¸e Kaymakamımız Yunus Emre Fırat, Belediye Bas¸kanımız Zehra Özyol, Emniyet Müdür V. Sezgin Çelik ve Jandarma Komutanı Aziz Bektaş 31 Mayıs 2018 tarihinde Irak kuzeyindeki operasyonlar esnasında bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışma neticesinde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş SERCAN KOÇ' un babası İzzet Koç, annesi Naciye Koç ile 04 Temmuz 1994 yılında, Şırnak Silopi' de şehit olan, Şehit Piyade Teğmen AHMET ÇITAK' ın babası Sait Çıtak, annesi Emine Çıtak' ı ziyaret etti.

Şehitlerimize olan minnet ve şükran duygularını ifade eden Kaymakamımız, ailemizin ve tüm şehit ailelerinin Bayramını tebrik etti.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kaynak: Habermetre