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Kurban Bayramı ne zaman? 2025 Kurban Bayramı tatili kaç gün? Dini günler takvimi!

Kurban Bayramı ne zaman? 2025 Kurban Bayramı tatili kaç gün? Dini günler takvimi!
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Kurban Bayramı ne zaman sorusu, 2025 yılı dini günler takvimine göre bayram planı yapmak isteyen milyonlarca kişi tarafından merak ediliyor. Hem dini vecibelerini yerine getirmek hem de bayram tatilini değerlendirmek isteyenler, "2025 Kurban Bayramı ne zaman?" ve "Kurban Bayramı tatili kaç gün sürecek?" gibi sorulara yanıt arıyor.

Kurban Bayramı, İslam dünyasında Ramazan Bayramı'ndan sonra gelen en kutsal bayramlardan biridir. Her yıl hicri takvime göre farklı tarihlere denk gelen bu özel dönem, 2025 yılında hangi tarihlere rastlıyor? Kurban Bayramı ne zaman kutlanacak, arife günü hangi gün olacak? Kurban Bayramı ne zaman sorusuna ek olarak, bayram tatilinin kaç gün süreceği ve resmi tatil günleri de planlama açısından büyük önem taşıyor. İşte 2025 Kurban Bayramı tatili ve Diyanet takvimine göre diğer dini günlere dair tüm detaylar...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

?Kurban Bayramı, İslam dünyasında büyük bir öneme sahip olup, 2025 yılında 6 Haziran Cuma günü başlayacak ve 9 Haziran Pazartesi günü sona erecektir. Bayramın arife günü ise 5 Haziran 2025 Perşembe gününe denk gelmektedir.

Resmi tatil süresi, bayramın hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle 4 gün olarak belirlenmiştir:?

5 Haziran 2025 Perşembe: Arife Günü (yarım gün tatil)

6 Haziran 2025 Cuma: Bayramın 1. günü

7 Haziran 2025 Cumartesi: Bayramın 2. günü

8 Haziran 2025 Pazar: Bayramın 3. günü

9 Haziran 2025 Pazartesi: Bayramın 4. günü

Bu tarihler, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2025 yılı dini günler takvimine göre belirlenmiştir.

Kurban Bayramı ne zaman? 2025 Kurban Bayramı tatili kaç gün? Dini günler takvimi!

2025 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Üç Ayların Başlangıcı: 1 Ocak 2025 Çarşamba

Regaib Kandili: 2 Ocak 2025 Perşembe

Miraç Kandili: 26 Ocak 2025 Pazar

Berat Kandili: 13 Şubat 2025 Perşembe

Ramazan Başlangıcı: 1 Mart 2025 Cumartesi

Kadir Gecesi: 26 Mart 2025 Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Günü : 30 Mart 2025 Pazar

Ramazan Bayramı 2. Günü : 31 Mart 2025 Pazartesi

Ramazan Bayramı 3. Günü : 01 Nisan 2025 Salı

Arefe Günü (Arafat Günü ): 5 Haziran 2025 Perşembe

Kurban Bayramının 1. Günü : 6 Haziran 2025 Cuma

Kurban Bayramının 2. Günü : 7 Haziran 2025 Cumartesi

Kurban Bayramının 3. Günü : 8 Haziran 2025 Pazar

Kurban Bayramının 4. Günü : 9 Haziran 2025 Pazartesi

Hicri Yılbaşı (1446 Yılı) : 26 Haziran 2025 Perşembe

Aşure Günü: 5 Temmuz 2025 Cumartesi

Mevlit Kandili: 3 Eylül 2025 Çarşamba

Üç Aylar Başlangıcı: 21 Aralık 2025 Pazar

Regaip Kandili: 25 Aralık 2025 Perşembe

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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