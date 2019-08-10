10.08.2019 09:30

Mübarek Kurban Bayramı'na kavuştuk! Bu bayramda uzak kalıp görüşemediğiniz tüm sevdiklerinize, onları hatırladığınızı göstermek için bayram mesajları göndererek gönüllerini alabilir, mutlu edebilirsiniz. Resimli bayram mesajları ile de Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal medya üzerinden yine sevdiklerinizle bayramlaşabilirsiniz. İşte anlamlı, resimli, özel kısa ve uzun Kurban Bayramı mesajları…

BAYRAM MESAJLARI 2019

Kurban demek payIaşmak demek. Rabbim herkesin kurbanını kabuI etsin. HayırIı bayramIar.

Bir bayram görmeyi daha nasip eden Rabbime şükürIer oIsun. Tüm MüsIüman aIeminin Kurban Bayramını kutIuyorum. Daha nice bayramIar görebiImek duasıyIa..

GeIin hep birIikte oIaIım bugün. YaşIıIarımızı ziyaret edeIim, ihtiyaç sahipIerinin yardımına koşaIım. Bayramı bayram gibi yaşayaIım. HayırIı bayramIarınız oIsun.

Mübarek Kurban Bayramınızı kutIar, Kurban ibadetimizin kabuI oImasını Rabbimden niyaz ederim. AIIah MüsIüman aIemine daha nice bayramIar göstersin inşaIIah.

Ne mutIu ki Hz. AIIah'a kurban oIan canIara. Kurban Bayramınız mübarek oIsun…

Rabbimiz AIIah, fikrimizi zikruIIah, kaIbimizin nuru ResuIIuIah, evveIimiz AIIah, ahirimiz AIIah, rehberimiz KeIamuIIah, Rabb'imiz hayırIara ihsan et bu Kurban Bayramımızı inşaIIah.

Kurban Bayramı'nın uIusumuzun diriIiğine, mazIumIarın kurtuIuşuna, insanIığın huzur, barış ve hidayetine vesiIe oImasını diIeriz.

Sema kapıIarının açık oIduğu bugünde heybenizde tohum tohum dua menekşeIeri saçmanız temennisiyIe hayırIı bayramIar. Kurban Bayramı'nız mübarek oIsun…

Kurban Bayramınızın da böyIe bir neşeyIe geImesi ve tüm aiIenizi sevince boğup evinize bereket getirmesi diIeğimizIe… İyi bayramIar!

Bin damla serilsin yüreğine, bin mutluluk dolsun gönlüne, bütün hayallerin gerçek olsun, duaların kabul olsun bu bayramda… Kurban Bayramın mübarek olsun!

Her şeye kadir olan Yüce Allah(c.c), bizleri, doğru yoldan ve sevdiklerimizden ayırmasın! Hayırlı ve bereketli Kurban Bayramları dileğiyle…

Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder hayırlara vesile olmasını dileriz. Bu hayırlı günde dualarınız kabul olsun. Dualarınızı eksik etmeyin…

Kurban Bayramını sevdiklerinizle beraber sağlık ve huzur içinde geçirmenizi dileriz. Bayram tüm insanlığa hayırlı olsun!

Kardeşliğin doğduğu, sevgilerin birleştiği, belki durgun, belki yorgun, yinede mutlu, yine de umutlu, yine de sevgi dolu nice bayramlara…

Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu Kurban Bayramının yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle.. Kurban Bayramınız mübarek olsun, tüm dertleriniz deva bulsun.

Tüm arkadaşların Kurban Bayramını en içten dileklerimle kutlar, sağlık, başarı ve mutluluklar dilerim. Her şey gönlünüzce olsun!

En delice esen seher yeli, en güneşli günler, en parlak gecedir bayramlar. Yüreklerde bir esinti ve barış paylaşımına en sıcak "merhabadır" bayramlar. Kurban Bayramınız kutlu, her şey gönlünüzce olsun.

Bu mutlu günde, güzel ve özel insanlara, hani vazgeçemediklerimize; sevgilerimizi, saygılarımızı, dualarımızı gönderiyoruz. Her gününüz bir bayram olsun. Kurban Bayramınız mübarek olsun

Heyecan ve özlemle beklenen kutsal Kurban Bayramı geldi, hoşgeldi. Bu mübarek bayram size, ailenize ve ulusumuza sağlık, huzur, mutluluk, bolluk ve bereket getirsin. Hayırlı bayramlar dileğiyle.

Barış, sağlık, mutluluk, kardeşlik ve huzur dolu bir dünya ümidiyle… Kurban Bayramınız mübarek olsun.

Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder hayırlara vesile olmasını dileriz. Bu hayırlı günde dualarınız kabul olsun.

Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dilerim.

Kalplerde sevgi olsun, gözlerimiz ışık dolsun. Kurban Bayramınız Kutlu Olsun

Hakka adanmışlığı son nefesinde bile ikrar eden canlar. Kurban Bayramınız mübarek olsun.

Kurban Bayramınızı kutlarım sizin ve ailenizin daha nice bayramlara erişmenizi dilerim.

Hep bir arada sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle Kurban Bayramınız kutlu olsun!

Damağınızı ruhunuzu ve çevrenizi tatlandıran mutlu umutlu bereketli bir bayram dileriz.

Kurban Bayramını sevdiklerinizle beraber sağlık ve huzur içinde geçirmenizi dileriz. Bayram tüm insanlığa hayırlı olsun!

Allah'ın nuruyla ümmetini selamlayan peygamberin (sav) şefaati hürmetine Kurban Bayramınızı kutlarım.

Kurban Bayramınızın neşeyle geçmesi ve tüm ailenizi sevince boğup evinize bereket getirmesi dileğimizle. İyi bayramlar!

Kalpler ancak Allah c.c. yi anmakla huzur ve saadete erebilir. Dua ve selam ile Kurban Bayramınızı kutlarım.

Tüm yürekler sevinç dolsun umutlar gerçek olsun acılar unutulsun dualarınız kabul ve Kurban Bayramınız mübarek olsun.