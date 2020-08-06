Kurabiye çeşitleri | sade ev kurabiyesi yapımı, limonlu çatlak kurabiye tarifi, kakaolu ıslak kurabiye tarifi Çay saatinizin yanına yapabileceğiniz hafif, lezzetli ve kolay kurabiye tarifleri için sizlere 3 tane tarif hazırladık. Sade ev kurabiyesi yapımı nasıl olur? Limonlu çatlak kurabiye tarifi nedir? Kakaolu ıslak kurabiye tarifi nedir?

Çay yanına yapabileceğiniz basit bir sade ev kurabiyesi, hafif tadıyla limonlu çatlak kurabiye veya çikolatalı ıslak kurabiye ile nefis kurabiyeler yapabilirsiniz.

SADE EV KURABİYESİ TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

1 yumurta

Yarım çay bardağı sıvı yağ (80 ml)

1 çay bardağı pudra şekeri (100 gr)

1 paket kabartma tozu

2 su bardağı un (250 gr)

SADE EV KURABİYESİ YAPIMI

Yumurta ve sıvı yağı bir karıştırma kabına alıp çırpın.

Pudra şekerini ekleyin, yoğun bir kıvam alıp bütünleşene kadar çırpın.

Unun yarısını ve kabartma tozunu ekleyip bir spatulayla karıştırın.

Unun kalan yarısını yavaş yavaş ekleyerek iyice yedirin. Bu arada hamurun kıvamına da dikkat edin. Eğer cıvıksa az az un ilave ederek kıvam almasını sağlayın. (Hamurun kıvamı, yumurtanın büyüklüğüne ve unun cinsine göre değişir.)

Yapışmaz hale geldikten sonra 1-2 dakika hamuru iyice yoğurun.

Hamurun dışı tamamen pürüzsüz olduğunda, ideal kıvamı tutturmuş olursunuz.

Hamuru 4 eşit parçaya bölün, bu parçaları da 4'e bölün. Böylece ideal boyutu yakalarsınız.

Tepsiye yağlı kağıt koymanız da iyi olur.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20-25 dakikada pişecektir.

Afiyet olsun.

LİMONLU ÇATLAK KURABİYE MALZEMELERİ

2 adet yumurta

1 çay bardağı pudra şekeri

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 adet limon suyu

1 adet limon kabuğu rendesi

3 su bardağı un

1 paket kabartma tuzu

Üzeri için: Pudra şekeri

LİMONLU ÇATLAK KURABİYE TARİFİ NEDİR?

Bir karıştırma kabına pudra şekeri, sıvı yağ, limon suyu ve limon kabuğu rendesini alıp karıştırın.

Unu ve kabartma tuzunu eleyerek azar azar ekleyin ve karışımın kıvam alması için yoğurun.

Tepsiye yağlı kağıdı serdikten sonra, hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alarak şekil verin.

Bu parçaları pudra şekerine buladıktan sonra tepsiye yerleştirin.

Önceden ısıtılmış 175 derece fırında yaklaşık 20 dakikada pişecektir.

Fırının modeline ve boyutuna göre bu süre değişebilir.

Pişmeye yakın zamanda üzerleri çatlayacaktır.

KAKAOLU ISLAK KURABİYE MALZEMELERİ

Hamuru için gerekli malzemeler:

1 adet yumurta

125 gr tereyağı (oda sıcaklığında olması gerekir)

1 tam ve 1 çeyrek çay bardağından biraz az sıvı yağ (120 ml)

1 su bardağı pudra şekeri (100 gr)

4 yemek kaşığı kakao

1 paket vanilya veya 1 tatlı kaşığı vanilya özütü

3 su bardağı un ( 310 gr)

1 paket kabartma tozu

Şerbeti için:

2 çay bardağı su

2 çay bardağı şeker

Servisi için:

Hindistan cevizi veya pudra şekeri serperek servis edebilirsiniz.

KAKAOLU ISLAK KURABİYE TARİFİ

Karıştırma kabına tereyağı, sıvı yağı ve yumurtayı alın. Yumurta, pudra şekeri, kakao ve vanilyayı ekleyin. Tereyağını ezerek malzemeleri karıştırın.

Unu ve kabartma tozunu eleyerek yavaş yavaş ekleyebilirsiniz. Hamur kıvam alana kadar yoğurmaya devam edin.

Fırın tepsisine yağlı kağıt serin.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp yuvarlayıp tepsiye yerleştirin.

Yuvarladığınız hamurların orta kısmına biraz bastırıp düğme şekli verebilirsiniz .

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 20 dakikada pişecektir. Üstleri çatlayınca fırından çıkarabilirsiniz.

Şerbetini de hazırlayıp, biraz soğumasını bekleyelim. Fırından çıkan kurabiyelerin ilk sıcağı geçtikten sonra şerbetin içine birkaç saniye bırakıp alalım. 5 saniyeden fazla tutmadan alırsanız tam kıvamında olur.

Afiyet olsun.