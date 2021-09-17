Kur'an bülbülleri Manisalıların kulaklarının pasını sildi - Haberler
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Kur'an bülbülleri Manisalıların kulaklarının pasını sildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Kur'an bülbülleri Manisalıların kulaklarının pasını sildi

Şehzadeler Belediyesinin, Manisa İl Müftülüğü ve İlim Yayma Cemiyeti işbirliği ile Ağlayan Kaya Amfi Tiyatro'da düzenlediği 'Hafızlar Buluşması ve Kur'an Ziyafeti' etkinliğinde bir araya gelen aralarında Ayasofya Camii İmam Hatibi Ferruh Muştuer'in de bulunduğu Kur'an bülbülleri, okudukları...

Şehzadeler Belediyesinin, Manisa İl Müftülüğü ve İlim Yayma Cemiyeti işbirliği ile Ağlayan Kaya Amfi Tiyatro'da düzenlediği 'Hafızlar Buluşması ve Kur'an Ziyafeti' etkinliğinde bir araya gelen aralarında Ayasofya Camii İmam Hatibi Ferruh Muştuer'in de bulunduğu Kur'an bülbülleri, okudukları Kur'an tilavetiyle Manisalıların kulakların pasını sildi.

Şehzadeler Belediyesinin düzenleyerek bir kültür ve sanat merkezi haline getirdiği Ağlayan Kaya Amfi Tiyatro, Kur'an bülbüllerine ev sahipliği yaptı. Şehzadeler Belediyesi'nin, Manisa İl Müftülüğü ve İlim Yayma Cemiyeti işbirliği ile gerçekleştirdiği 'Hafızlar Buluşması ve Kur'an Ziyafeti' etkinliğinde Ayasofya Camii İmam Hatibi Ferruh Muştuer, Ulucami Uzman İmam Hatibi Kadir Kural, Niyazi Üzmez Cami İmam Hatibi Faruk Or, Halil Cami İmam Hatibi Mehmet Ali Özyaka, Manisa Celal Bayar Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi Mehmet Ak, Ahmet Yesevi İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Abdurrahman Yasin Akçe ve Yunusemre Belediyesi Koro Şefi Ahmet Aksoy okudukları Kur'an tilaveti ile dinleyenlere unutulmaz bir akşam yaşattı.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisa İl Müftüsü Mustafa Soykök, Manisa İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Recep Özgüvenç ve vatandaşların katıldığı etkinlikte hafızlar kulakların pasını sildi. Dinleyenlere geleneksel Osmanlı şerbetinin ikram edildiği etkinlikte, vatandaşlar Kur'an bülbüllerini cep telefonları ile çekerek unutulmaz geceyi kayıt altına aldı. Gecenin sonunda Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisa İl Müftüsü Mustafa Soykök ve Manisa İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Recep Özgüvenç, sahne alan imam hatiplere sundukları Kur'an ziyafeti nedeniyle teşekkür ederek, çeşitli hediyeler takdim etti. - MANİSA

Kur'an bülbülleri Manisalıların kulaklarının pasını sildi

Kur'an bülbülleri Manisalıların kulaklarının pasını sildi

Kur'an bülbülleri Manisalıların kulaklarının pasını sildi

Kur'an bülbülleri Manisalıların kulaklarının pasını sildi

Kur'an bülbülleri Manisalıların kulaklarının pasını sildi

Kur'an bülbülleri Manisalıların kulaklarının pasını sildi

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Haber: Kur'an bülbülleri Manisalıların kulaklarının pasını sildi - Haberler
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