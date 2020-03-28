Kumluca Belediyesi ilçe pazarında maske dağıttı
Antalya'nın Kumluca ilçesinde belediye ekipleri tarafından pazardaki esnafa ve vatandaşlara maske dağıtıldı.
Antalya'nın Kumluca ilçesinde belediye ekipleri tarafından pazardaki esnafa ve vatandaşlara maske dağıtıldı.
Kumluca Belediyesi zabıta ekipleri, ilçedeki halk pazarında, koronavirüs tedbirleri kapsamında maske dağıtarak pazarcıları ve pazara gelen vatandaşları sosyal mesafe kuralına uyulması konusunda uyardı.
Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, koronavirüsten korunmanın en iyi yöntemin evde kalarak sosyal izolasyon uygulamak olduğunu vurguladı. Köleoğlu, bilgilendirdikleri ilçe halkını, kurallara uyulması yönünde sürekli uyardıklarını kaydetti.
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Kaynak: AA