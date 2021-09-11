KUMBAĞ VE BARBAROS'A DEV ALTYAPI YATIRIMI HİZMETE AÇILDI

Gelecek kuşaklara temiz bir çevre bırakma sorumluluğu ile hareket eden Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşu TESKİ, dev altyapı projelerini vatandaşların hizmetine sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda Kumbağ, Barbaros ve Naip Mahallelerinin atık su sorununu çözmek amacıyla hayata geçirilen Kumbağ TM2- Altınova TM12 Arası Kanalizasyon Terfi Hattı düzenlenen törenle hizmete açıldı. Kumbağ Mahallesinde düzenlenen törenin açılış konuşmasını TESKİ Genel Müdürü Dr. İbrahim İçöz gerçekleştirdi. İçöz konuşmasında Kumbağ TM2- Altınova TM12 Arası Kanalizasyon Terfi Hattı teknik bilgiler verdi ve TESKİ olarak çalışmalarına hız kesmeden devam edeceklerini belirtti. ŞARKÖY'DEN SULTANKÖY'E KADAR PIRIL PIRIL BİR SAHİLE KAVUŞACAĞIZTekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ise, göreve ilk geldiklerinde 42 adet vahşi depolama sahası olduğunu belirterek, "2014 yılında altyapısı olmayan bir Tekirdağ devraldık. Şimdi geldiğimiz noktada ise, Sultanköy Mahallesi'nin arıtmasını revize ettik. Marmaraereğlisi İlçesinin su ihtiyaçlarını giderdik. Yine Marmaraereğlisi'ne ikinci bir arıtma tesisini yapıyoruz. Bir ay sonra Doğu Arıtma Tesisi'ni devreye alacağız. Batı Arıtma Tesisini 2017 yılında devreye aldık. İl genelinde 2. 550 km altyapı yatırımı yapan bir büyükşehir belediyesiyiz. Kumbağ'da ciddi sıkıntılar olduğunu gördük. Yazın nüfusu 100 bini bulan bir mahalle Kumbağ, 1820 kişilik kanalizasyon sistemi kullanıyor. Naip Mahallesi de 20 sene önce yapılan kanalizasyon sistemini kullanıyor. Artık arıtmaya kapattık. 3 terfi istasyonu ile Kumbağ ve Barbaros Mahallelerinin kanalizasyonunu Tekirdağ'a getiriyoruz. Bu bölgede oturan vatandaşlarımız artık denize baktıklarında kanalizasyon görmeyecekler. Şarköy'de çalışmayan Mürefte Arıtma Tesisini devreye soktuk. Yine Şarköy'de ciddi boyutta bir kamulaşmaya girerek yeni bir biyolojik arıtma yapıyoruz. Tüm bunların yüzde 80'i tamamlandı, yüzde 20'sini de tamamladığımız zaman Şarköy'den Sultanköy'e kadar pırıl pırıl bir sahile kavuşacağız. 42 Vahşi depolamayı kapattık. Demirli Çöplüğünden enerji üretiliyor ve vatandaşın kullanımına sunuluyor. Çorlu'da ikinci bir enerji sistemini de kurduktan sonra bu bölge çevre konusunda Türkiye'deki sayılı yerlerden biri olacaktır. Tekirdağ en çok arıtmaya sahip ilimiz. Hizmet süremiz boyunca ne söz verdiysek hepsini yerine getireceğiz. Güzel günler bizi bekliyor. " dedi. Açılış töreninde Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel ve İller Bankası Bölge Müdürü Ferit Yüksel de yaptıkları konuşmalarda temiz çevre, temiz Tekirdağ hedefi doğrultusunda çalışmalara devam edeceklerini belirterek, Kumbağ TM2- Altınova TM12 Arası Kanalizasyon Terfi Hattı'nın hayırlı olması dileğinde bulundular ve terfi hattının yapımında emeği geçen herkese teşekkürlerini ilettiler. Kumbağ TM2- Altınova TM12 Arası Kanalizasyon Terfi Hattı yapımı kapsamında, 2015 yılında Barbaros Mahallesi, 2016 yılında ise Kumbağ Mahallesi için ihaleleri yapılarak yapımları tamamlanmış olan kanalizasyon hatları ile toplanan atık suların, mevzuata uygun şekilde ve çevreye zarar vermeden arıtılabilmesini sağlamak adına Tekirdağ Batı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisine iletilebilmesi için yaklaşık 9. 000 metre polietilen terfi hattı ile 1 adet yeni atık su terfi merkezi (TMY1) imalatı, 1 adet mevcut terfi merkezi (Kumbağ TM2) revizyonu, vana ve vantuz odaları imalatı yapıldı. Barbaros Mahallesi'nin atık suları da Kumbağ TM2 terfi merkezinde Kumbağ Mahallesinin de atık suları ile beraber toplanarak Altınova Mahallesinde bulunan TM12 Terfi Merkezine pompalar yardımıyla iletilmektedir. Ayrıca Naip Mahallesi için projelendirilen 3. 327 metre uzunluğundaki kanalizasyon inşaatı da tamamlanarak, Köy Hizmetleri zamanında fosseptik yapısı olarak tasarlanmış olan sistemin, TESKİ Genel Müdürlüğü tarafından Kumbağ TM2 Terfi Merkezine bağlantısı yapıldı. Kumbağ, Barbaros ve Naip Mahallelerinden toplanan atık sularının mevzuata uygun şekilde ve çevreye zarar vermeden arıtılarak deşarjının yapılabilmesi için Karadeniz Mahallesinde bulunan Batı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisine terfi edilmek üzere Altınova Mahallesinde bulunan TM12 terfi merkezine iletilmesi sağlandı. Söz konusu proje ile bugüne kadar kanalizasyon bağlantısı yapılamayan vatandaşların büyük çoğunluğunun da abonelikleri yapılacak olup yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi sağlanmış olacak. Kumbağ TM2- Altınova TM12 Arası Kanalizasyon Terfi Hattı Açılış Törenine Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, TESKİ Genel Müdürü Dr. İbrahim İçöz, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fatih Ünsal, İller Bankası Bölge Müdürü Ferit Yüksel, Siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Yayın Tarihi: 11 Eylül 2021, Cumartesi 16: 49

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