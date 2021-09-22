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Kum zambaklarına şeritli, levhalı koruma

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Yıldız - Haberler | Güncel

- Kum zambaklarına şeritli, levhalı koruma Mersin'in Erdemli Belediyesi nesli tükenmekte olan bitkiler içinde gösterilen endemik kum zambaklarını gençlerle birlikte koruma altına aldı Sahilde yerleri tespit edilen kum zambaklarının etrafına gençler şerit çekti, ardından da uyarı levhaları koydu...

AKDENİZ (İHA) - - Kum zambaklarına şeritli, levhalı koruma

Mersin'in Erdemli Belediyesi nesli tükenmekte olan bitkiler içinde gösterilen endemik kum zambaklarını gençlerle birlikte koruma altına aldı

Sahilde yerleri tespit edilen kum zambaklarının etrafına gençler şerit çekti, ardından da uyarı levhaları koydu

MERSİN - Kum zambaklarının çiçek açtığı, deniz kaplumbağalarının yuva yaptığı Doğu Akdeniz'de yer yer korunaklı sahillere sahip Mersin'in Erdemli ilçesinde, ilçe belediyesi gençlerle birlikte endemik kum zambaklarını koruma altına aldı. Nesli tükenmekte olan bitkiler arasında gösterilen, sahilleri beyaz örtüsüyle süsleyen kum zambaklarını korumak için önce yerleri tespit edildi, ardından da etraflarına şerit çekilip, uyarı levhaları konuldu. Gençler yürüttükleri çalışmayla essiz doğal güzellikleri geleceğe taşımaya kararlı olduklarının mesajını verdi.

Kum zambakları çiçek açıyorsa, caretta carettalar sahile çıkıyorsa bunun gelecek adına umut verdiğini dile getiren Erdemli Belediye Başkan Yardımcısı Rüştü Çınar, "Erdemli Çamlığı Talat Göktepe Milli Parkı içerisinde kum zambakları halen yetişiyor ve açıyor. Caretta Caretta kaplumbağaları Akdeniz'den çıkarak buralara giriş çıkış yapıyor. Bunun içinde gençlerimizle, kum zambaklarının yerlerini işaretlenmesini yapmış bulunmaktayız. Gelecek için, doğa için, gençler için hala bir umut var. Bugün burada el ele gençlerimizle beraber kum zambaklarını işaretlemiş bulunmaktayız" diye konuştu.

Mavi ile yeşilin buluştuğu Talat Göktepe Çamlığı'nda doğa ve gelecek için adım atan gençler çevreye gelecek için katkı sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

" Türkiye'mizin bu essiz doğal güzelliklerini geleceğe taşıyalım"

Essiz güzellikleri gelecek nesillerinde görmesini istediklerini belirten öğrencilerden Ayşe Şeker, "Bugün burada çamlıkta bulunan belediye parkında nesli tükenmekte olan nergisgillerden kum zambaklarını koruma altına aldık. Bunu yapmamızın nedeni çok önemli. Çünkü Türkiye'mizin essiz doğa güzelliklerini geleceğe taşımak istiyoruz. Unutmayalım bu dünya sadece bizim değil, sadece insanların değil, bitkilerin ve hayvanların da. Tüm dünyayı korumak zorundayız. Kum zambaklarının neslinin tükenmesini engellemek istiyoruz. Lütfen hep beraber uğraşalım ve Türkiye'mizin bu essiz doğal güzelliklerini geleceğe taşıyalım" dedi.

Leyla Demir de, "Burada kum zambaklarını koruma altına aldık. Çünkü kum zambakları nadir yetişen bir bitki, denizi ve kumları temiz olduğu için yetişiyor. O yüzden bizde bunları gelecek nesillere aktarmak için böyle bir koruma projesi yaptık" diye konuştu.

Öğrencilerden Cemre Beray Çilingir ise, "Bugün arkadaşlarımızla beraber, öğretmenlerimiz gözetimi altında kum zambaklarını koruma altına almaya geldik. Bugün bizim için çok heyecan verici bir gün. Çünkü gelecek için bir adım atmış olduk, onun için çok mutluyuz" dedi.

Kum zambaklarına şeritli, levhalı koruma

Kum zambaklarına şeritli, levhalı koruma

Kum zambaklarına şeritli, levhalı koruma

Kum zambaklarına şeritli, levhalı koruma
İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Yıldız - Son Dakika Haberleri
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