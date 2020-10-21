Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Sepil, TFF ile Kulüpler Birliği arasındaki toplantı sonrası açıklamalarda bulundu
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Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Sepil, TFF ile Kulüpler Birliği arasındaki toplantı sonrası açıklamalarda bulundu

21.10.2020 19:55 | Son Güncelleme: 21.10.2020 19:55
Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Sepil, TFF ile Kulüpler Birliği arasındaki toplantı sonrası açıklamalarda bulundu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Kulüpler Birliği arasındaki toplantı sonrası Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil, açıklamalarda bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Kulüpler Birliği arasındaki toplantı sonrası Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil, açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Özcan

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