Kulüp dizisi hangi kanalda? Kulüp nereden izlenir? Kulüp nerede çekildi? Netflix Kulüp dizisi şarkıları!

Kulüp dizisi hangi kanalda? Kulüp nereden izlenir? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. 1950'li yıllarda İstanbul'da Beyoğlu civarında Seferad Yahudisi Matilda ve kızı Raşel'in hayatı çevresinde gelişen olaylara odaklanır. Dizi, Türkiye'deki Yahudi cemaatinin kalıp yargılar dışında ele alması ve tarihle yüzleşmeye bir alan açması açısından bir çok platformda tartışılmıştır. Türkiye'de yaşayan geniş toplum kesimlere, tehlike altındaki bir dil olan Ladino'yu duyma imkanı vermesi ile de gündeme gelmiştir. Kulüp 2. sezon ne zaman çıkacak? Kulüp oyuncuları kim? Kulüp nerede çekildi?

KULÜP NEREDE ÇEKİLDİ?

Kulüp dizisinin çekimleri İstanbul - Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi civarında gerçekleşti. Dönemin Türk Yahudi yaşantısını yansıtan dizide Ladino konuşulan sahnelerde bu dili konuşan 50 kadar kişi rol aldı. Türkiye Yahudi cemaatine mensup Ladino konusunda uzman isimler diziye danışmanlık yaptı.

KULÜP NEREDEN İZLENİR?

O3 Medya yapımı olan dizinin senaryosu Rana Denizer'in ailesinin hayatından esinlenerek Aysin Akbulut, Rana Denizer ve Necati Şahin üçlüsü tarafından yazılmıştır. Oyuncu kadrosunda Gökçe Bahadır, Barış Arduç, Asude Kalebek, Salih Bademci, Fırat Tanış ve Metin Akdülger yer alır. Dizi dijital platform Netflix'te yayınlanmakta.

KULÜP DİZİSİ HANGİ KANALDA?

Kısa sürede büyük beğeni toplayan Kulüp dizisi lk bölümü itibarıyla Netflix dijital platformunda 5 Kasım 2021 tarihinde Netflix'te yayımlandı.İlk sezon on bölüm olarak çekildi. Dizi bir televizyon kanalında yayımlanmamakta.

Konusu

1950'li yılların İstanbul'unda, 17 yıldır bulunduğu hapisten genel afla çıkan Matilda (Gökçe Bahadır), kendisini hiç tanımayan kızı Raşel (Asude Kalebek) ile ilişki kurmaya çalışır. Matilda'nın hapiste olduğu yıllarda yetimhanede büyüyen Raşel'e ailesiyle ilgili başka bir hikâye anlatılmıştır. Anne-kız karşı karşıya geldiklerinde ilişki kurmakta güçlük çekerler. Matilda, babasını merak etmeye başlar. Dizinin her bölümün başında, anlatı zamanından on yedi yıl öncesine ait kesitlerle Matilda'nın hikayesi anlatılır. Raşel, gerçekleri annesinden öğrenmeye başladığında aralarında bir dayanışma başlar.

Raşel'in başı, dönemin büyük bir gece kulübünün yöneticisi Çelebi (Fırat Tanış) ile derde girince, Çelebi'nin şikayetini geri çekmesi karşılığında Matilda kulüpte çamaşırcılığa başlar ve mekanın sahibi Orhan Şahin'le (Metin Akdülger), yeni assolisti Selim Songür (Salih Bademci) ile yolları kesişir. Matilda, Raşel'in, Pera'nın belalısı Fıstık İsmet (Barış Arduç) ile Yahudi olduğunu gizleyerek sürdürdüğü ilişkiden tedirgin olur. Kızını İsmet'ten uzak tutmak için çabalar; patronu Orhan, gece kulübü yöneticisi Çelebi ve sanatçı Selim'in egoları ile de mücadele etmeye çalışır. Matilda'nın varlığı, başta assolist Selim olmak üzere kulüpteki herkesin hayatını değiştirir.

Oyuncular ve rolleri

Gökçe Bahadır, Matilda Aseo Barış Arduç, Fıstık İsmet Denizer Asude Kalebek, Raşel Aseo Salih Bademci, Selim Songür Fırat Tanış, Çelebi Metin Akdülger, Orhan Şahin (Niko) Suzan Kardeş, Orhan'ın annesi Hülya Duyar, İsmet'in annesi Merve Şeyma Zengin, Tasula İlker Kılıç, Mordo Sezer Arıçay, Hacı Murat Garibağaoğlu, David İştar Gökseven, Ali Şeker Valeria Lakhina, Diana Doğanay Ünal, Bahtiyar

KULÜP DİZİSİ ŞARKILARI

1. "Matilda (Norman Span & Harry Belafonte)"

2. "Seni Düşünürken (Celal İnce)"

3. "Yanımdasın (Zeki Dizdar)"

4. "Dört Mevsim (Fazıl Say & Serenad Bağcan)"

5. "Yo Era Ninya (Janet & Jak Esim Ensemble)"

6. "Ada Sahillerinde Yürüyorum (Çağdaş Yurtseven)"

7. "Come on Little Bird (Brice Devoli & Valérie Deniz)"

8. "Adio Kerida (Yasmin Levy)"

9. "Alevanta Mordehai (Mara Aranda)"

10. "Hava Nagila (The Klezmer Lounge Band)"

11. "La Primavera (Vivaldi)"

12. "Hava Nagila (The Jewish Starlight Orchestra)"

13. "Hava Nagila (Dalida)"

14. "Ada Sahillerinde Yürüyorum (Melihat Gülses)"

15. "But İt's Over (Brice Davoli & Valérie Deniz)"

16. "Karada ve Denizde (Erdem Güven)"

17. "Büyük Yara (Cihan Kutlu)"

