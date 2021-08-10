Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Çanakkale Muharebeleri Sıhhiye Müzesi'ni açtı Açıklaması
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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Çanakkale Muharebeleri Sıhhiye Müzesi'ni açtı Açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Çanakkale Muharebeleri Sıhhiye Müzesi'ni açtı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Cem Şan - Haberler | Güncel

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çanakkale Muharebeleri Sıhhiye Müzesi'nin 1915'te cephe gerisinde neler yaşandığına dair etkili canlandırmalar içerdiğini belirterek, "Temennimiz odur ki ziyaretçilerimiz 1915'i ve Çanakkale ruhunu anlayarak, hissederek, yaşanan mücadeleye ve acıya...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çanakkale Muharebeleri Sıhhiye Müzesi'nin 1915'te cephe gerisinde neler yaşandığına dair etkili canlandırmalar içerdiğini belirterek, "Temennimiz odur ki ziyaretçilerimiz 1915'i ve Çanakkale ruhunu anlayarak, hissederek, yaşanan mücadeleye ve acıya ortak olarak buradan ayrılsınlar." dedi.

Ersoy, Gelibolu ilçesinde, Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı kontrolünde Konya Selçuklu Belediyesinin destekleri ve Sağlık Bilimleri Üniversitesinin katkılarıyla hazırlanan Çanakkale Muharebeleri Sıhhiye Müzesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, Hilal-i Ahmer'in nuru, umut ve metanet timsali sıhhiyecilerin anısını güzel bir eserle ölümsüzleştireceklerini söyledi.

Çanakkale Kara Savaşları'nda siperlerin birbirine çok yaklaştığı çarpışmalarda, düşmanın kullandığı top mermileri, şarapneller ve süngü hücumlarının etkisiyle Mehmetçiğin ağır yaralar aldığını hatırlatan Ersoy, bunun sonuçlarının cephe hattındaki sağlık imkanlarının ötesine geçtiğini, Çanakkale'den hastane gemileriyle getirilen binlerce yaralının bakımı için İstanbul'daki bazı resmi binaların ve okulların bile hastaneye dönüştürüldüğünü anlattı.

Böyle bir ortamda vatanın tüm sathında canla başla çalışan Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyetinin yürüttüğü hastabakıcılık ve sağlık hizmetleri seferberliğinin, insanların beden ve ruhlarındaki yaralara merhem olduğunu dile getiren Ersoy, şöyle devam etti:

"Şu küçücük yarımada, kendine medeni diyen güçlerin vahşetini, kirli yüzlerini ortaya çıkaran, asli kimliklerine ayna tutan bir sahne olmuştur. Adım attığınız her noktada gazi olmuş bir kale, tabya, karargah görebilirsiniz. Düşman uçakları savaş hukukunu ihlal ederek hastanelere, hastane çadırlarına, sargı yerlerine ve yaralı nakleden hastane gemilerine de ateş açmıştır. Bununla birlikte Eceabat gibi bazı sivil yerleşim yerleri de bu bombardımanlardan olumsuz etkilenmiştir. Yine Akbaş ve Ağadere gibi yerlerdeki hastane çadırları Hilal-i Ahmer bayrakları ile donatılmasına rağmen bu bombardımanların hedefi olmuşlardır. Ecdadın nasıl bir fiziki kuvveti alt ettiğini bilmek kadar ne tür bir zihniyeti bu topraklardan kazıyıp attığını da bilmek ve asla unutmamak gerekiyor. Bunu unutmak geçmişimize karşı büyük bir vefasızlık, geleceğimizi de kendi ellerimizle baltalamak demektir."

"Biliniz ki şanlı ruhunuz dimdik ayaktadır ve neslinizin emin ellerindedir"

Ersoy, Çanakkale'nin, kısıtlı malzemelerin doğru kullanılması için önüne gelen yaralı bedenlerden hangisine müdahale edileceğinin kararını omuzlayıp ömür boyu vicdanında "acaba" sorusunun ağırlığını taşıyabilenlerin zaferi olduğunu vurguladı.

Açılışı yapılan müzeye ilişkin bilgileri paylaşan Ersoy, şunları kaydetti:

"Çanakkale Muharebeleri Sıhhiye Müzesi, 1915'te cephe gerisinde neler yaşandığına dair etkili canlandırmalar içermektedir. Temennimiz odur ki ziyaretçilerimiz 1915'i ve Çanakkale ruhunu anlayarak, hissederek, yaşanan mücadeleye ve acıya ortak olarak buradan ayrılsınlar, hafızaları tazelensin, iradeleri pekişsin, bilinç ve farkındalıkları yükselsin. Zira borçluyuz, bir ömür boyu ödeyemeyeceğimiz kadar borçluyuz. Çanakkale Cephesi'nin sıhhiyecilerine seslenmek isterim: Huzur içinde yatınız. Biliniz ki şanlı ruhunuz dimdik ayaktadır ve neslinizin emin ellerindedir. Onlar sizden aldıkları ilhamla bugün de kah Mehmetçiğin ardında cephe cephe mücadele etmekte kah dünyayı sarsan salgının önüne kendini siper edip eşinden evladından ayrı kalma, kendi canını ikinci plana atma pahasına milletinin dayanağı, gururu ve umudu olmaktadır. İstiklal ve istikbalimiz yolunda ömrünü adayan bütün geçmişlerimizi, şehit ve gazilerimizi rahmetle, minnetle anıyorum."

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl tarafından Bakan Ersoy'a hediye takdim edilmesiyle devam eden program, Ersoy ve beraberindekilerin kurdeleyi keserek açtıkları müzeyi gezmesiyle sona erdi.

Törene, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile askeri yetkililer katıldı.

Ayrıca Ersoy, müzenin açılışından önce beraberindekilerle Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda, batan yabancı savaş gemilerinin envanterinin oluşturulmasıyla ortaya çıkan ve dalış turizmine açılması planlaman Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı'nda incelemelerde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Şan

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