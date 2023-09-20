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Züleyha Ortak, Türkiye Kültür Yolu Projesi kapsamında sahne aldı

Kültür Sanat Haberleri

Türkiye Kültür Yolu projesi kapsamında Gaziantep Şahinbey Amfi Tiyatro'da geçtiğimiz akşam sanatçı ve televizyon programcısı Züleyha Ortak sahne aldı. Aylarca deprem bölgesinde çalışan sanatçı, bu kez şarkıları, sohbeti ile izleyici ve dinleyicilerle buluştu. Kültür Yolu projesi kapsamında sahne alan Züleyha Ortak'ın bir sonraki durağı Diyarbakır, Ankara ve İstanbul olacak.

Türkiye Kültür Yolu projesi kapsamında Gaziantep Şahinbey Amfi Tiyatro'da geçtiğimiz akşam sanatçı ve televizyon programcısı Züleyha Ortak sahne aldı.

Züleyha Ortak, Türkiye Kültür Yolu Projesi kapsamında sahne aldı

ANKARA VE İSTANBUL'DA DA SAHNE ALACAK

Aylarca deprem bölgesinde çalışan sanatçı, bu kez şarkıları, sohbeti ile izleyici ve dinleyicilerle buluştu.

Züleyha Ortak, Türkiye Kültür Yolu Projesi kapsamında sahne aldı

Kültür Yolu projesi kapsamında sahne alan Züleyha Ortak'ın bir sonraki durağı Diyarbakır, Ankara ve İstanbul olacak.

Züleyha Ortak, Türkiye Kültür Yolu Projesi kapsamında sahne aldı

Kaynak: Magazinkolik / Kültür Sanat

Züleyha Ortak Şahinbey Türkiye Kültür Sanat Haberler

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