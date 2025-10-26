Haberler

Zeugma Mozaik Müzesi Ziyaretçi Rekoru Kırdı

Gaziantep'teki Zeugma Mozaik Müzesi, açıldığı günden bu yana en yüksek ziyaretçi sayısına ulaştı. Ramazan Bayramı'nda ve 17 Mayıs'ta çifte rekor kıran müze, toplamda yılbaşından bu yana 482 bin 436 ziyaretçi ağırladı.

Gaziantep'te dünyaca ünlü "Çingene Kızı" mozaiği başta olmak üzere birçok önemli esere ev sahipliği yapan Zeugma Mozaik Müzesi, açıldığı günden bu yana en yüksek ziyaretçi sayısına ulaştı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, tarihi İpek Yolu üzerinde 2011 yılında 30 bin metrekarelik alanda açılan Zeugma Mozaik Müzesi, Gaziantep'e gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerin uğradığı alanların başında geliyor.

"Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü"ne sahip müzede başta "Çingene Kızı" mozaiği olmak üzere "Mars heykeli", Roma dönemine ait çeşmeler ve Fırat Nehri kenarındaki villalarda kurtarma kazıları sırasında çıkarılan eşsiz mozaikler sergileniyor.

Ramazan Bayramı'nda 23 bin 654 ziyaretçi ile 3 günlük, 17 Mayıs'ta 8 bin 167 ziyaretçiyle günlük en yüksek ziyaretçi sayısına ulaşarak çifte rekor kıran Zeugma, yılbaşından bu yana 482 bin 436 ziyaretçiyle 2024'te 466 bin olan yıllık ziyaretçi sayısını geride bırakarak rekor tazeledi.

Gaziantep Müze Müdürü Özgür Çomak, AA muhabirine, Kültür ve Turizm Bakanlığının çağdaş müzecilik anlayışıyla yaptığı ilk müzelerden biri olan Zeugma'nın açıldığı günden bu yana çok yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

Müzenin ziyaretçi rekoru kırdığını dile getiren Çomak, "Açıldığı günden bu yana şu an 3,5 milyon rakamını geçtik. 2024 yılında 466 bin ziyaretçiyle tüm zamanların en yüksek ziyaretçi sayısına ulaşmıştık. Kendi rekorumuzu egale ettik. Yıl sonunda da çok rahat 500 binli rakamların üzerine çıkacağız." diye konuştu.

Çomak, Zeugma'nın bölge turizmine de katkı sağladığına dikkati çekerek, Gaziantep'in "gastronomi şehri" olmasının yanında "kültür ve turizm şehri" olduğunu vurguladı. Çomak "Aynı zamanda müzeler şehri olan Gaziantep, benliğini, kimliğini, geçmişini ziyaretçilere müzeleriyle anlatıyor." ifadelerini kullandı.

Özellikle Avrupa ve Asya ülkelerinden ziyaretçi gruplarının da müzeyi ziyaret ettiğine değinen Çomak, ziyaretçi sayısının önemli bir kısmını ise Güneydoğu Anadolu turlarına katılanların oluşturduğuna işaret etti.

Rakamlar 2026 için umut verdi

Ziyaretçi sayılarının salgın ve deprem dönemleri haricinde her yıl artış gösterdiğinin altını çizen Çomak, şunları söyledi:

"6 Şubat 2023 depremlerinde ziyaretçi düşüşleri oldu. Müzemizde herhangi bir hasar oluşmadı ancak tedbir amaçlı 74 gün kapalı tuttuk. Buna rağmen o yıl 200 binli rakamlara ulaşmıştık. Depremlerden sonra bu çok önemli bir rakamdı ama 2024 ve 2025 yılı bize gösteriyor ki 2026 yılı, bu yılın da üstüne koyarak çok yoğun bir ziyaretçi ağırlayacak. Gelen herkes aslında Gaziantep'e, ülkemize kültür ve turizm anlamında çok büyük katkılar sunuyor. Ziyaretçi yoğunluğuna tabii Bakanlığımızın çok önemli tanıtımları da katkı sağlıyor."

"Geldiğimiz için çok memnunuz"

Tur rehberi Yasin Eyüpoğlu, eylül, ekim, kasım aylarında gerçekleşen Güneydoğu Anadolu turlarına ilginin bu yıl çok daha fazla olduğunu, Zeugma'nın da gezilerin vazgeçilmez noktalarından biri olduğunu anlattı.

Ayşe Parlak ise Tekirdağ'dan Güneydoğu Anadolu turu için bölgeye geldiklerini ve Zeugma'yı çok beğendiğini söyledi.

Hüseyin Çabuk da Gaziantep'e gezi amacıyla geldiğini belirterek, "Zeugma Mozaik Müzesi, muhteşem bir müze. Daha önce bu bölgede birkaç müze gezmiştim fakat burayı ayrıca güzel buldum çünkü mozaikler çok güzel ve gayet güzel saklanmış. Çingene Kızı'nı merak ediyordum, onu da görmüş oldum. Geldiğimiz için çok memnunuz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Kültür Sanat
500
