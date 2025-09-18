Zeugma Mozaik Müzesi, GastroAntep Festivali Kapsamında Sanatseverleri Ağırlıyor

Dünyaca ünlü "Çingene Kızı" mozaiğinin yanı sıra birçok nadide esere ev sahipliği yapan Zeugma Mozaik Müzesi, GastroAntep Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen 4 özel sergiyle sanatseverleri ağırlıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen Kültür Yolu Festivali Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali (GastroAntep) yöresel lezzetlerin yanı sıra sanatseverleri de ağırlamaya devam ediyor.

Bu kapsamda, dünyanın en büyük mozaik müzelerinden biri olan Zeugma Mozaik Müzesi'nde Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet'in 102. yılına özel olarak hazırlanan "Cumhuriyet'in 102. Yılında 102 Eser Sergisi" açıldı. Sergide, binlerce yıllık tarihi eserler ilk kez ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Müzenin bir diğer ilgi çeken sergisi olan "Şehzadeler Sultanlar Oyuncak Sergisi", Osmanlı döneminden günümüze uzanan 41 tarihi oyuncağı sanatseverlerle buluşturuyor.

Bölgenin kültürel mirasını çağdaş sanatla bir araya getiren "Medeniyetlerin Mirası Sergisi" de özel olarak geliştirilen yapay zeka destekli videolarla ziyaretçilere tarih ile duygusal bir bağ kurma imkanı sunuyor.

Ayrıca, Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi akademisyenleri ve farklı şehirlerden sanatçıların hazırladığı eserlerin yer aldığı "İpekyolu Seramik Sergisi" de ziyaretçilerini bekliyor.

"Şimdiye kadar 10 binin üzerinde ziyaretçimiz oldu"

Gaziantep Müze Müdürü Özgür Çomak, AA muhabirine, festival boyunca birçok etkinlik düzenlediklerini ve sergilerin büyük ilgi gördüğünü belirtti.

Kentin son yıllarda sanat yönüyle ön plana çıktığını ifade eden Çomak, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet'in 102. Yılında 102 Eser Sergisi'nde bulunan eserler ilk kez ziyaretçiyle buluşuyor. Sergilerimizin yanında, Gaziantep'in geleneksel bakır işlemeciliği müzenin açık fuaye alanında canlı performansla ziyaretçilere tanıtılıyor. Bu sergilerin yanında çeşitli kültürel etkinliklerimiz de olacak. Kültür koruyuculuğuyla ilgili etkinliğimiz var. Prof. Dr. Kutalmış Görkay ile Prof. Dr. Atilla Engin tarafından 19 Eylül'de verilecek konferansa ev sahipliği yapacağız. Aynı zamanda kültür varlığı kaçakçılığının önlenmesine dair söyleşimiz olacak. Ziyaretçilerimiz oldukça ilgi gösteriyor. Şimdiye kadar 10 binin üzerinde ziyaretçimiz oldu. 4 günümüz daha var ve 20 binli rakamlara ulaşacağımızı düşünüyoruz."

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı Sanat Merkezi Sergi Koordinatörü Manolya Ay, festival kapsamında güzel sanatlar lisesi ve çeşitli diğer liselerden öğrenciler için özel gezi programları düzenlediklerini ve gençleri sanatla buluşturmayı amaçladıklarını söyledi.