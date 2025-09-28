Yunus Sayım'ın Yaşamını Anlatan 'Naif' Belgeseli Finale Kaldı

Emekli öğretmen ve ressam Yunus Sayım'ın yaşamını konu alan "Naif" belgeseli, 4. Niğde Ulusal Kısa Film Festivali'nde finale kaldı.

Karabük Üniversitesinden (KBÜ) yapılan açıklamaya göre, Safranbolu Şefik Yılmaz Dizdar Meslek Yüksekokulu Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü Öğretim Görevlisi Serdar Sabuncu'nun yönetmenliğini yaptığı "Naif" belgeseli, festivalin finalinde yer almayı başardı.

Festivalin öne çıkan yapımları arasında bulunan belgesel, emekli öğretmen ve ressam Yunus Sayım'ın sanatla iç içe geçen yaşamını konu alıyor.

Sanata bağlılığı ve özgün üslubuyla tanınan Sayım, eserlerini çoğunlukla çevresine armağan ederek hayatını sanatla bütünleştirmiş bir isim olarak dikkat çekiyor.

Finalde ödül için yarışacak olan yapım, daha önce Altın Safran Film Festivali'ndeki özel gösterimde de izleyicilerin beğenisini kazanmıştı.

Belgeselin, görüntü yönetmenliğini ve kurgusunu Mehmet Kaan Kaymaz, yönetmen yardımcılığını Erdal Çıtak, dron çekimlerini ise Abdulkadir Açar ve Abdullatif Mirza gerçekleştirdi.