Yeşim Ustaoğlu'nun 'Artakalan' filminin ilk gösterimi Altın Portakal'da yapıldı

63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında Ulusal Uzun Metraj Film kategorisinde yarışan "Artakalan" filminin ilk gösterimi gerçekleştirildi.

"Artakalan" filminin gösteriminin ardından yönetmen Yeşim Ustaoğlu ile oyuncular Öykü Karayel, Metin Akdülger, Ali Kayra Kul ve İlyas Salman, etkinlik çadırında seyircilerle bir araya geldi

Yönetmen Ustaoğlu, Elif karakterinin yolculuğuna ilişkin, "Herhalde şu anda karşımda oturan sadece kadınların değil, hemen herkesin birbirine ve kendine sorduğu sorulardan biri şu: Bütün bu açmazların, çıkmazların içinden kendi başımıza nasıl çıkacağız? Hepimiz nasıl çıkacağız? Elif hepimizden biri. Üzerindeki sis bulutundan, o kara buluttan nasıl çıkacağının cevabını aramak için yola çıkıyor. Belki ben de onlardan biriyim. Hemen her filmimde bir umut vardır. Çünkü ben bir değişim süreci anlatırım, değişimin kendisini anlatırım, umuda ulaşmayı anlatırım. Kendi adıma başka türlü ayakta kalmayı da çok zor buluyorum" dedi.

Elif'in içe ait ve fiziksel yolculuğunu bir yenilenme olarak nitelendiren Ustaoğlu, "Elif'in bu içe ait ve fiziksel yolculuğunda kendi sesini, kendi yazısını, belki kendi dizesini yeniden bulduğu, kendine döndüğü bir yenilenme var. Dağla, taşla, gördüğü her şeyle; baktığı, dokunduğu ve işittiği dünyayla hemhal oluyor" ifadelerini kullandı. Ustaoğlu, yazım sürecinde ve Birhan Keskin ile çalışmalarında, yaşama karşı iştahsızlığın ve isteksizliğin içinden yeniden yaşama dokunabilmeyi konu alan bu değişimi ele aldığını anlattı.

"Benim için şahsi bir film oldu"

Filmde Elif karakterini canlandıran Öykü Karayel, Birhan Keskin'in "Taş" şiirinin karakteri anlamasında etkili olduğunu belirterek, "Elif, Birhan Keskin'in 'Taş' şiirini kendi yazıyormuş gibi seslendiriyor. O şiir bana gerçekten bütün derinliğiyle karakteri tarif etti. Bunun dışında, benim için çok şahsi bir film olduğunu söyleyebilirim. Bence bu, başımıza nadir gelen şeylerden biri. Elif'le hem karakter özellikleri hem de geçirdiği dönem açısından çok fazla ortak nokta bulduğumu düşünüyorum. O yüzden onun filmde çıktığı yolculuk, biraz da benim Öykü olarak şahsi yolculuğum oldu. Dediğim gibi, o deneyimi yaşamak başımıza nadir gelen bir şey. O yüzden Yeşim'e sadece bunun için bile teşekkür edebilirim" diye konuştu.

"İşiyle ve eşiyle olan ilişkisi üzerinden bir dönüşüm yaşıyor"

Mehmet karakterini canlandıran Metin Akdülger ise karakterinin yaşadığı dönüşümü anlatarak, "Biz Memo'yu kimliğini değiştirdiği bir noktada görüyoruz. İşiyle ve eşiyle olan ilişkisi üzerinden bir dönüşüm yaşıyor. Sonrasında kendi kimliğini; erkeklik, babalık ve eşlik kimliğini nerelerden aldığını, bunun köklerinde nereye dokunduğunu biraz tecrübe ediyoruz. Sanırım ben de performansımı bu düzlemde, bu tecrübeyle ortaya çıkardım. Tabii ki bunu Yeşim'in yönlendirmesi ve hikayenin derinliğiyle, Elif'in yolculuğuna hizmet edecek şekilde tasarladık" dedi.

Filmin oyuncularından İlyas Salman da, "10 yaşına geldiğimde 6 kardeşimi kaybetmiştim. Ölümden korkuyordum. Ölümü korkutmak için sanatı seçtim. Beni bu yolda itekleyen, daha doğrusu dürten sevgili yönetmenimize çok teşekkür ediyorum. Yönetmenim Yeşim Ustaoğlu, 80 yıllık bir yaşamı preslemiş ve beni ortaya çıkardı diyeyim" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı