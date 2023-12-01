Yeşilçam'ın efsane isimlerini bir araya getiren 'Yeşilçam Sergi Evi' Silivri'de açıldı

Açılışa katılan Türkan Şoray, duygusal anlar yaşadı

İSTANBUL - Silivri'de Yeşilçam'ın efsane fotoğraflarının, tarihi fotoğraf makinelerin, film afişlerinin ve dergi gazete nüshalarının sergilendiği Yeşilçam Sergi Evi açılışı, ünlü Yeşilçam oyuncuları Türkan Şoray, Suzan Avcı ve Şemsi İnkaya'nın katılımı ile gerçekleştirildi. Açılışta Türkan Şoray, duygusal anlar yaşarken müzede bulunan Ara Güler'e ait balmumu heykeli de yoğun ilgi gördü.

Silivri Belediyesi tarafından Silivri'de Yeşilçam Sergi Evi açıldı. İçerisinde geçmiş döneme ait onlarca film afişi, eski fotoğraf makineler, filmler ve fotoğrafların yer aldığı sergi evinde bir de ünlü fotoğrafçı Ara Güler'e ait balmumu heykeli yer aldı. Sergi evi açılışı öncesi tören düzenlendi. Düzenlenen tören Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Celal Adan, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz ile eşi Ezgi Yılmaz'ın yanı sıra, ünlü Yeşilçam oyuncusu Türkan Şoray, Suzan Avcı, Şemsi İnkaya ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kurdele kesim töreni öncesi kürsüde bir konuşma yapan Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Türkan Şoray, oyuncu arkadaşı Suzan Avcı'yı görmekten dolayı mutluluğunu ifade ederken duygusal anlar yaşadı. Öte yandan açılışı yapılan ev dron ile havadan görüntülendi.

Programda bir konuşma yapan TBMM Başkanvekili Celal Adan katılımcıları selamlayarak, " Bu güzel eserin meydana gelmesinde öncü olan hayırsever işadamlarını kutluyorum hepinizi en derin selamlarımla selamlıyorum. Güzel Silivri'nin güzel insanları tarih boyunca Silivri kıymetli bir mücevher gibi dikkat çekici olmuştur. Milletimizin de Silivri'ye gönlünü vermesi çok eski günlere dayanır. Silivri Belediyesi tartışmasız Silivri'nin yeni gözlerinden birisi haline gelmiştir, 2018'den bu yana gayret emek ortadadır. Bu hususta çaba gösterirken yalnızca bir şehir değil aynı zamanda o şehrin imajı yeni baştan inşa edilmiştir. Tarih boyunca imparatorlara layık görülen bu şehrin bir cezaevi konseptine indirgeyen Silivri denilince Silivri Cezaevi akla geliyordu. Şimdi ise Silivri Cezaevi denildiğinde Silivri'de ceza evi var mı deniliyor. Silivri'nin hak ettiği değerle anılması için pek çok adım atılmış etkinlikler düzenlenmiş tesisler açılmıştır. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Yeşilçam Sergi Evi'de bu çalışmaların mahsullerindendir" dedi.

"Sanatta hayat var diyeceğiz"

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz duygularını dile getirerek Yeşilçam'ın efsane isimlerini bir arada görmekten mutluluk duyduğunu dile getirdi. Başkan Yılmaz, " Varlıkları ile bize şeref onur verdiler. Biz Silivri'nin, kültürüne, tarihine, sanatına ve doğasına sahip çıkıyoruz. Silivri bütün içindeki potansiyelleri ile beraber İstanbul'un en müstesna alanı. Tarihi dokusu ile çok önemli yer tutmuş bir kentimiz. Biz Silivri'ye hizmetkar olmaya devam edeceğiz. Kültür diyeceğiz, sanat diyeceğiz, sanatta hayat var diyeceğiz" şeklinde konuştu.

Sergi evi kurdele kesim töreni sonrası müzeyi gezen Türkan Şoray çok etkilendiğini ifade ederek, "Sanatı yaşatmak, onun için böyle yatırımlar yapmak çok gerekli diye düşünüyorum. Tüm buranın halkı da sinema sanatını fotoğraf sanatı tarihi ile geçmişi ile algılayacaklar. Sayın Volkan Bey'e bu yatırımı ve sanata olan ilgisi için çok teşekkür ederim. Bayağı sinema ile ilgili fotoğraflar var geçmiş yıllara gittim. Gerçekten çok duygulandım. Emek verenlere bütün kalbimle teşekkür ediyorum" diye konuştu. Ünlü oyuncu Suzan Avcı ise işini çok sevdiğini bulunduğu ortamdan dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.