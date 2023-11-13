Yenişehir Belediyesi 3. Komedi Oyunları Festivali Başlıyor

Yenişehir Belediyesi, 3. Yenişehir Komedi Oyunları Festivali ile Türkiye'nin seçkin tiyatrolarını bu yıl da Mersinlilerle ücretsiz buluşturacak. 18 Kasım - 26 Kasım günleri arasında sahnelenecek 11 tiyatro oyununu vatandaşlar ücretsiz olarak izleyebilecek. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, hem çocuklar hem de yetişkinlere yönelik oyunların sahneleneceği festivale, tüm Mersinlileri davet etti.

Kültürel ve sanatsal etkinliklerle Yenişehir'i, Türkiye'de kültür ve sanatın önemli bir kenti haline getiren Mersin Yenişehir Belediyesi, bu yıl üçüncüsünü düzenleyeceği Yenişehir Komedi Oyunları Festivali ile vatandaşları tiyatro ile buluşturmaya devam ediyor. 3.Yenişehir Komedi Oyunları Festivali, 18 Kasım - 26 Kasım günleri arasında Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleşecek. Festival, Türk tiyatrosunun tanınmış komedi oyuncularını ve komedi tiyatrosu gruplarını Mersinlilerle buluşturacak. Festival kapsamında sahnelenecek 11 oyun ücretsiz olarak izlenebilecek.

FESTİVAL, 2 ÇOCUK OYUNUYLA BAŞLAYACAK

18 Kasım Cumartesi günü saat 14.00 ve 16.00'da sahnelenecek çocuk oyunu "Arı Maya" ile başlayacak olan 3.Yenişehir Komedi Oyunları Festivali'nde 19 Kasım Pazar günü ise yine çocuk oyunu olan "Bremen Müzikali" saat 14.00 ve 16.00'da çocuklarla buluşacak.

SEVİLEN TİYATROCULAR BU FESTİVALDE

Festivali üçüncü oyununda ise Süheyl ve Behzat Uygur kardeşler şarkılı ve interaktif komedi oyunları olan "Hey Gidi Günleri" 20 Kasım Pazar günü saat 20.00'de sahneleyecek. 21 Kasım Salı günü saat 20.00'de Sumru Yavrucuk, iki perdelik müzikli uyarlama oyunu "Shirley Valentine" perdeleyecek. 22 Kasım Çarşamba günü ise Ali Poyrazoğlu, Güneş Berberoğlu ve Melih Ekener, " Tamamla Bizi Ey Aşk" adlı oyunlarını saat 20.00'de sahneleyecek.

YENİŞEHİR'DE SANAT DOLU HAFTA

24 Kasım Cuma günü saat 20.00'de Billur Yazgan, Cansu Tosun, Ceyhun Fersoy, Lemi Filozof, Sinan Çalışkanoğlu'nun sahne alacağı "Pembe Pırlantalar" oyunu, 25 Kasım Cumartesi günü 14.00 ile 16.00 saatlerinde ise Yenişehir Şehir Tiyatrosu'nun çocuk oyunu olan "Kediler Ülkesi", aynı gün saat 20.00'de ise Tiyatro Mavra'nın tek perdelik komedi oyunu "Cephede Piknik", Mersinlilerle buluşacak. Tiyatroda 23.yılını geride bırakan efsanevi grup Mahşer-i Cümbüş 26 Kasım Pazar günü saat 14.00'te çocuk oyununu, saat 20.00'de ise yetişkin oyununu sahneleyecek.

Festival kapsamında sahnelenecek olan tüm oyunlar, Yenişehir Atatürk Kültür Merkezinde tiyatroseverlerle buluşacak.