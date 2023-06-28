Yenimahalle Belediyesi TUBİL Halk Dansları Topluluğu İl Yarışmasında Birinci Oldu

Yenimahalle Belediyesi TUBİL Halk Dansları Topluluğu, Ankara il yarışmasında minikler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde birinci oldu. Ekip, bölge finaline katılmaya hak kazandı ve hedeflerinin Türkiye finali olduğunu belirtti. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da başarılarından dolayı topluluğu tebrik etti ve halk danslarının kültürlerini devam ettirmek için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Yenimahalle Belediyesi TUBİL Halk Dansları Topluluğu, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından Ankara Batıkent'te düzenlenen il yarışmasında, minikler, yıldızlar ve gençler düzenlemeli dalda rakiplerini eleyerek birinci oldu.

İki grupta da Ankara il birinciliği alan ekip, 7-10 yaş arası miniklerde Bursa Yöresi, yıldızlarda ve gençlerde ise Antalya Yöresinden performans sergileyerek bölge finaline katılmaya hak kazandı.

Bölge finalinin ardından hedeflerinin Türkiye finali olduğunu kaydeden halk dansları topluluğu üyeleri, desteği için Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'a teşekkür ederek, hedeflerinin Türkiye Finali olduğunu söylediler.

"HALK DANSLARI BİZİM KÜLTÜRÜMÜZ"

TUBİL'in başarısından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Yaşar, "Onlar Yenimahalle'nin gururları. Hepsini tek tek tebrik ediyorum. Halk dansları bizim kültürümüz. Bu kültürü devam ettirmekte bizlerin elinde. Biz Yenimahalle'de, öz değerlerimizi gelecek kuşaklara aktarmak için elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştu.