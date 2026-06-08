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Yenifakılı'da uçurtmalar gökyüzünü renklendirdi

Yenifakılı'da uçurtmalar gökyüzünü renklendirdi
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Yozgat'ın Yenifakılı ilçesinde düzenlenen Uçurtma Şenliği'nde çocuklar ve aileler keyifli anlar yaşadı. Gökyüzü rengarenk uçurtmalarla süslenirken, yöresel ürün tanıtımı ve ücretsiz uçurtma dağıtımı yapıldı. Sanatçı Mümin Sarıkaya da katılımcılarla fotoğraf çektirdi.

Yozgat'ın Yenifakılı ilçesinde düzenlenen Uçurtma Şenliği, renkli görüntülere sahne oldu. İlçe sakinlerinin yanı sıra çevre ilçelerden ve Yozgat merkezden de çok sayıda vatandaşın katıldığı etkinlikte çocuklar ve aileleri keyifli bir gün geçirdi.

Yenifakılı'da gerçekleştirilen Uçurtma Şenliği'nde gökyüzü rengarenk uçurtmalarla süslenirken, etkinlik alanında yöresel ürünlerin tanıtımı da yapıldı. Katılımcılar hem bölgeye özgü ürünleri tanıma fırsatı buldu hem de çeşitli ikramlarla ağırlandı.

Şenliğe katılan sanatçı Mümin Sarıkaya da vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Sarıkaya, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen ziyaretçileri geri çevirmeyerek hatıra fotoğrafları çektirdi.

Şenlik kapsamında ücretsiz uçurtma dağıtımı yapılırken, uçurtma almak isteyen vatandaşların oluşturduğu yoğunluk dikkatlerden kaçmadı. Gün boyunca devam eden etkinliklerde çocuklar ve aileleri gönüllerince eğlenerek unutulmaz anlar yaşadı.

Şenliğe katılan çocuklardan Murat Mertaş, "Yenifakılı'da uçurtma şenliğine geldik. Uçurtmamızı uçuruyoruz. Uçurtması olmayanlara veriyoruz. Sonra geri alıyoruz, uçuruyoruz" dedi.

Ailesiyle birlikte şenliğe katılan Ersin Sarıaslan ise, "Biz de ailece geldik. Şenliğe katıldık. Gerekli hizmeti veriyoruz. Böyle eğleniyoruz" ifadelerini kullandı. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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