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Yeni Zelanda Askerleri Haka Dansıyla Atalarını Andı

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Çanakkale Kara Savaşları'nın 110. yıl dönümü anma töreninde, Yeni Zelanda askerleri atalarını 'haka' dansı ile andı. Törende, birçok protokol üyesi ve yabancı ülke temsilcileri de yer aldı.

Yeni Zelanda askerleri, atalarını 'haka' dansıyla andı

ÇANAKKALE - Çanakkale Kara Savaşları'nın 110. yıl dönümü nedeniyle Conkbayırı'nda düzenlenen anma töreninde, 10 bin kilometre uzaktan gelip Çanakkale de savaşanların torunları Yeni Zelanda askerleri, 'haka' dansı yaptı.

Çanakkale Kara Savaşları'nın 110. yıl dönümünde Conkbayırı'ndaki Yeni Zelanda Anıtı'nda anma töreni düzenlendi. Törene Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Gelibolu 2'nci Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve çok sayıda yabancı ülkenin temsilcileri katıldı.

Protokol üyeleri, anıta Yeni Zelanda Savunma Kuvvetleri Maori Kültürel Topluluğu'nun karşılama gösteriyle geldi. Törende ilahiler okunup, dua edildi. Yeni Zelanda Anıtı'na çelenkler sunularak, Yeni Zelanda ve Türkiye ulusal marşları okundu. Konuşmaların ardından savaşta ölen Yeni Zelanda askerleri için ülke bayrağı törenle yarıya indirilerek, saygı duruşunda bulunuldu. Tören, Yeni Zelandalı askerlerin meşhur haka dansı ile sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDULLAH BOZKURT - Kültür Sanat
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