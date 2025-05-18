Yason Burnu ve Hoynat Adası, Ordu'nun Doğal Güzellikleriyle Turizme Katkı Sağlıyor

Yason Burnu ve Hoynat Adası, Ordu'nun Doğal Güzellikleriyle Turizme Katkı Sağlıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'nun Perşembe ilçesinde bulunan Yason Burnu Yarımadası ve Hoynat Adası, doğal güzellikleri ile yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, bu bölgelerin turizm açısından büyük önem taşıdığını ve günde 5 bin ziyaretçi ağırladığını açıkladı.

Ordu'nun 'Sakin şehir' ünvanlı Perşembe ilçesindeki Yason Burnu Yarımadası ile Hoynat Adası, doğal güzellikleriyle ön plana çıkıyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, AA muhabirine, birinci derece arkeolojik, ikinci derece doğal sit alanı olarak kabul edilen Yason Burnu'nun coğrafi açıdan Karadeniz'in en önemli turizm merkezlerinin başında geldiğini söyledi.

Yunan mitolojisindeki Altınpost Efsanesi'nin geçtiği yer olarak bilinen Yason Burnu'nun, dünyada tanınan bir yer olduğunu ifade eden Toparlak, Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çevre düzenlemesinin ardından daha da ilgi görmeye başladığını belirtti.

Üzerinde kilise de bulunan Yason Burnu'nda son düzenleme ile sosyal donatı alanlarının tamamlandığına değinen Toparlak, buranın, piknik alanları ve doğal görünümüyle yerli ve yabancı turistlerin dikkatini çektiğini vurguladı.

Kente tur otobüsleriyle gelenlerin, Yason Burnu'nu çoğunlukla ziyaret ettiğini anlatan Toparlak, özellikle hafta sonları ilginin fazla olduğunu kaydetti.

Toparlak, Hoynat Adası'nın da aynı şekilde ilgi gördüğünü, adanın "kuş cenneti" olarak bilindiğini hatırlattı.

Adada tepeli karabatak kuşlarının nadiren yuva yaptığını dile getiren Toparlak, kuşların hareketlerinin izlenme imkanının bulunabildiğini aktardı.

Uğur Toparlak, iki mekanın da Ordu'da bulunmasının turizm açısından büyük şans olduğunu, Yason Burnu Yarımadası ile Hoynat Adası'nın, günde 5 bin ziyaretçiyi ağırladığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Hayati Akçay - Kültür Sanat
İtalyanlar Osimhen'in yeni adresini duyurdu

Anlaşma tamam gibi! Osimhen'in yeni adresini duyurdular
Dünya Miras Listesi'nde yer alan Hevsel Bahçeleri'nde 2 milyar liralık kenevir imha edildi

Dünya Miras Listesi'nde yer alıyor! 2 milyarlık kenevir ele geçirildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pilot tuvalete gitti, yardımcısı kokpitte bayıldı! 200 yolcu pilotsuz kaldı

Kaptan tuvaletteyken yardımcısı bayıldı! 200 yolcu pilotsuz uçtu
Bass sesini deprem sanan vatandaşlar sokağa döküldü

Deprem sanıp sokağa döküldüler, gerçeği öğrenince kahkahaya boğuldular
Komşularıyla yemekte buluşan Emel Sayın'dan unutulmaz bir akşam

Komşularıyla yemekte buluştu, unutulmaz bir akşam yaşattı
İstanbul'da halk otobüsü şoförleri 22 Mayıs'tan itibaren greve gidiyor

İstanbul'da şoförler kontak kapatıyor, otobüsler çalışmayacak
Ali Koç'tan Fenerbahçe Derneği'ne baskın! Dernek Başkanı'na sert tepki

Gece yarısında olay! Ali Koç Fenerbahçe Derneği'ni bastı
Görüntü bomba! Erdoğan, Macron'un beden diliyle üstünlük kurma çabasına izin vermedi

Üstünlük kurmaya çalışan Macron'u tek hareketiyle mat etti
Tarihte ilk! 3. Lig ekibi bir maçını kazanırsa UEFA Avrupa Ligi'ne katılacak

3. Lig ekibi bir maçı daha kazanırsa UEFA Avrupa Ligi'ne katılacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.