Yaşayan Miras Şölenleri'nin bu yılki programı Rize'de düzenlenen finalle tamamlandı

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen, Türkiye'nin somut olmayan kültürel mirasını yaşatmak, sanatkarları desteklemek ve toplumsal farkındalığı güçlendirmek amacıyla yıl boyunca sürdürülen "Yaşayan Miras Şölenleri", Rize'deki final şöleniyle bu yılki programlarını tamamladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin farklı şehirlerinde düzenlenen etkinlikler, kültür ile toplumu aynı zeminde buluşturan kapsamlı bir kültürel buluşma alanı oluşturdu.

Valilikler, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliğiyle hayata geçirilen şölenler, geleneksel sanatların ustadan çırağa aktarılmasını sağladı.

Yaşayan Miras Şölenleri kapsamında 2025 yılı boyunca geleneksel sanat dallarında ustalar, sanatkarlar ve zanaatkarlar, bilgi ve birikimlerini vatandaşlarla paylaştı. Atölye çalışmaları, sergiler, gösteriler ve çocuklara yönelik özel alanlarla kültürel miras, her yaştan katılımcıya doğrudan deneyimlenebilir şekilde aktarıldı.

Öte yandan, şölenlerde özellikle geleneksel sanatların görünür kılınması, ustaların emeğinin desteklenmesi ve kültürel aktarımın sürdürülebilirliğinin sağlanması hedeflendi.

Şölenler yerel turizme katkı sağlıyor

Geleneksel El Sanatları Festivali adıyla başlayan ve bu yıl Yaşayan Miras Şölenleri kimliğiyle sürdürülen etkinliklerin, gelecek yıl 15 şehirde düzenlenmesi planlanıyor.

Bu yıl Isparta, Burdur, Karabük, Sivas, Tokat, Afyonkarahisar, Erzincan, Edirne, Kars ve Rize'de gerçekleştirilen şölenlerin, kültürel çeşitliliği yansıtan yapısıyla yerel turizme katkı sağlaması ve kültürel mirasın korunmasına yönelik farkındalığı artırması hedefleniyor.

Gelenekten geleceğe binlerce yıllık mirası bugünle buluşturan şölenler, bu yıl 122 geleneksel sanat dalında 1100 ustanın katılımıyla gerçekleştirildi.

Şölenlerde cam işleme, çömlek yapımı, bakır işleme, ebru ve kaligrafi gibi 40 sanat dalında toplam 400 uygulamalı atölye çalışması düzenlendi.

Tezhip, minyatür, ebru, hüsn-i hat, tılsımlı gömlek, kalem işi, çocuk oyun ve oyuncakları gibi 20 sanat dalında 60 sergi şölenlerde ziyaretçilerle buluşurken, Karagöz, kukla ve meddah gösterilerinden oluşan geleneksel tiyatro programı kapsamında 60 gösteri gerçekleştirildi.

Aynı zamanda hazırlanan özel alanlarda mangala, sek sek, dokuz taş gibi 30 atölye çalışmasıyla geleneksel oyun ve oyuncaklar çocuklarla buluşturuldu.

Öte yandan, sürdürülebilirlik, dayanışma ve aile konularında toplumsal bilinci desteklemek amacıyla da bitkisel örücülük, taş ve ahşap işleri gibi çevre duyarlılığına ilgi çekebilecek sanat dalları, kadın ustalar ve kadın kooperatifleri, dezavantajlı ve depremzede sanatkar ve zanaatkarlar özel olarak desteklendi.

Yüz binlerce etkileşim ve izlenme ile kültürel mirasın tanıtımına önemli katkı sağlayan şölenler, 20 konserle yaklaşık 400 bin müziksevere ulaştı.

"2026 yılında 15 şehirde sürdürmeyi hedefliyoruz"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Ersoy, Türkiye'nin dört bir yanında kültürü yaşatan sanatkarlarla, ustalarla ve vatandaşlarla 2025 yılı boyunca buluşan Yaşayan Miras Şölenleri'nin Rize'deki finalle bu yılki yolculuğunu tamamladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Geleneksel sanatlarımızı, ustadan çırağa aktarılan bilgi ve emekle, atölyeler, gösteriler, sergiler ve çocuklar için hazırlanan özel alanlarla her yaştan katılımcıyla buluşturduk. Kültürümüzü yaşatan ustalarımızın emeğini görünür kılmayı önceledik. Yaşayan Miras Şölenleri, sanatın, kültürün ve halkın aynı zeminde buluştuğu güçlü bir paylaşım alanı oldu. Bu buluşmayı 2026 yılında 15 şehirde sürdürmeyi hedefliyoruz."