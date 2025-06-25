Yaren Leylek ve Yavru Kuşlarına Uydu Vericisi Takıldı

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Bursa'nın Karacabey ilçesinde balıkçı Adem Yılmaz ile dostluğu ile bilinen Yaren leyleğin yavrularına sağlık kontrolü yapıldı ve göç rotalarını izlemek için uydu vericisi takıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri, yavru leyleklerin takibi için önemli bir çalışma gerçekleştirdi.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde balıkçı Adem Yılmaz ile kurduğu dostlukla tanınan Yaren leyleğin yavrularına, sağlık kontrolünden geçirilerek takiplerinin yapılabilmesi için uydu vericisi takıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKPM) 2. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Bursa'daki Uluabat Gölü çevresinde yürüttükleri çalışmalar kapsamında yavru leylekleri halkalayarak göç rotalarını izlemeye başladı.

Kuş araştırmacılarıyla işbirliği içinde gerçekleştirilen çalışmalarda, Avrupa Leylek Köyleri Birliği üyesi Eskikaraağaç'taki balıkçı Adem Yılmaz ile kurduğu dostlukla tanınan Yaren leyleğin 4 yavrusu, kısa süreliğine yuvadan alınarak gaga ve bacak uzunlukları ölçüldü.

Ayrıca bilimsel analizlerde kullanılmak üzere tüy örnekleri alındı. Ölçüm ve kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından 4 yavru halkalandı, ayrıca bu yavrulardan 2'sine uydu vericisi takıldı.

Gerekli kontrollerin ardından yavrular güvenli şekilde tekrar yuvalarına bırakıldı.

Kaynak: AA / Fatih Çapkın - Kültür Sanat
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